Papina serija uspešnog hvatanja predmeta koje mu dobacuju vernici završila se u ponedeljak kad ga je na kraju južnoameričke turneje predmet nalik krunici pogodio pored oka.

Papa Lav, koji privodi kraju dvanaestodnevno putovanje Južnom Amerikom, postao je poznat po svojim spretnim rukama, nakon što je uspešno ulovio razne predmete vernika. Dosad je hvatao plišane igračke, zastave, a jednom čak i zastao kako bi uzeo picu koju su mu ponudili stanovnici njegovog Čikaga tokom audijencije na trgu Svetog Petra u Rimu.

No u ponedeljak, na aerodromu u Limi, Lav u svom automobilu nije uspeo da ulovi predmet bačen u njegovom smeru. Fotografije i snimci prikazuju Papu kako uoči povratka u Rim trlja oko, nedugo nakon što mu je bačen predmet dok je pozdravljao okupljene duž rute prema misi. Snimci upućuju na to da je reč o krunici, piše Rojters.

Papa nije povređen

Papa je nastavio obilazak i nema naznaka da je povređen. U svojoj propovedi zahvalio se Peruancima na gostoprimstvu tokom šestodnevne posete toj zemlji koju je nazvao svojom domovinom. Prvi američki papa živeo je u toj južnoameričkoj zemlji te je često naziva svojim drugim domom.

Lav, sedamdesetjednogodišnjak i aktivni teniser, poznat je po neuobičajenoj spretnosti za svoju starost, ali krunica u Peruu nije prva koju nije uspeo da ulovi.

Na jednom ranijem događaju u Rimu izvinio se vatikanskom snimatelju u zadnjem delu svog automobila jer ga je slučajno udario dok je, neuspešno, pokušavao da uhvati predmet bačen iz gomile.

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