NATO će braniti svaki pedalj poljske teritorije, rekao je glavni sekretar NATO-a Mark Rute u Varšavi, dan nakon što je Poljska objavila da je Rusija povredila njen vazdušni prostor sa tri objekta, od kojih su najverovatnije dva bila projektila, a jedan dron.

"Mogu da garantujem da će NATO braniti svaki pedalj poljske teritorije", rekao je Rute, a njegove reči prenela je poljska novinska agencija PAP u subotu.

Vrhovni komandant snaga NATO-a u Evropi, general Aleksus Grynkevič, učiniće sve potrebno da identifikuje bilo kakve pretnje sposobnostima odbrane i odvraćanja te će sprovesti odgovarajuća prilagođavanja ako to bude potrebno, rekao je Rute. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dronovi su u više navrata zalutali u vazdušni prostor zemalja na istočnom krilu NATO-a tokom ruskog rata u Ukrajini, što je pojačalo napetosti sa zapadnim vojnim savezom i podstaklo strahove da bi se sukob mogao proširiti.

Sastanak u Briselu u ponedeljak

Do incidenta u petak došlo je u trenutku dok je Poljska bila domaćin vojnih vežbi u kojima je učestvovala "Koalicija voljnih" – grupa saveznika Ukrajine. Poljski zvaničnici istakli su kako ta podudarnost verovatno nije slučajna.

U ponedeljak će se u Briselu održati sastanak Sjevernoatlantskog veća NATO-a na kojem će se raspravljati o tome kako su ruske rakete povredile poljski vazdušni prostor, izvestio je PAP u subotu. Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

"U bliskoj budućnosti, dobićemo snažnu podršku naših NATO saveznika kako bismo ojačali zaštitu na našem istočnom krilu", objavio je poljski ministar odbrane Vladislav ‌Kosinjak-Kamys na X-u u subotu, komentarišući sastanak tela NATO saveza.

"Danas sam bio u kontaktu sa generalom Grinkevičem kako bismo uskladili detalje tih mera."

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