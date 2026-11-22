U razgovoru za Foks NJuz, Tramp je istakao ulogu prve dame Melanije Tramp u prethodnim humanitarnim inicijativama. Prema njegovim rečima, Vašington sada pokušava da primeni sličan model na mnogo veće područje.

- Bilo je divno. Bilo je to primirje. LJudi su evakuisani iz gradova i naseljenih područja, što im je verovatno spasilo živote. Sada radimo na većoj verziji toga, rekao je Tramp.

Predsednik SAD nije pružio detalje o tome kako će novi prekid vatre funkcionisati, koja područja će obuhvatiti ili da li su se Rusija i Ukrajina već složile sa predlogom SAD. Foto: Not supplied/WillWest News/Jacquelyn MARTIN/AFP/Profimedia, Depositphotos/Alexis84

Tramp je takođe pohvalio Melaniju Tramp zbog njenog učešća u humanitarnim inicijativama i saradnje sa zvaničnicima i posrednicima koji su učestvovali u evakuaciji civila.

- Sada prelazimo na širi format, rekao je predsednik SAD.

NJegovi komentari usledili su nakon što je Melanija Tramp u petak, 20. novembra, izjavila za Foks njuz da se nada da će Ukrajina i Rusija postići novi sporazum o prekidu vatre do Božića.

Prva dama SAD je rekla da su pregovori u toku i da bi mogli brzo dati rezultate ako obe strane pokažu spremnost da postignu dogovor. Nije otkrila detalje o razgovorima ili mogućim uslovima prekida vatre.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je u subotu ažuriranu listu okupiranih naselja u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti iz kojih Kijev želi da organizuje humanitarnu evakuaciju civila. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

Ukrajina je listu dostavila američkoj strani. Predlog se nastavlja nakon ranije lokalne humanitarne evakuacije iz grada Oleški u Hersonskoj oblasti.

Zelenski je ranije odbacio poseban ruski predlog za humanitarnu operaciju u Kostjantinivki, gradu u Donjeckoj oblasti gde se vode borbe. Tvrdio je da Moskva želi da prikrije kretanje svojih snaga.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, takva operacija bi omogućila ruskoj vojsci da zameni jedinice na bojnom polju i nastavi napredovanje ka Kramatorsku i Slovjansku.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, Trampova administracija pokušava da postigne sporazum o okončanju rata do početka januara, pre nego što demokrate preuzmu kontrolu nad oba doma američkog Kongresa. Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia

Očekuje se da će demokrate preuzeti kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom nakon pobede na izborima 3. novembra, što bi moglo da promeni političke okolnosti u kojima Tramp vodi pregovore.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i DŽared Kušner sastajali su se poslednjih nedelja u Abu Dabiju, Moskvi, Dablinu i Berlinu kako bi pokušali da ubrzaju pregovore i postignu sporazum do datog roka. Ovaj pristup izaziva zabrinutost u Kijevu, gde se plaše da bi američka administracija mogla da poveća pritisak na Ukrajinu da prihvati uslove koje smatra nepovoljnim.

Zelenski je u subotu izjavio da sledeća runda četvorostranih pregovora između Ukrajine, Evrope, Rusije i Sjedinjenih Država mora doneti konkretne rezultate, uključujući razmenu svih ratnih zarobljenika na principu „svi za sve“.

Ukrajinski predsednik je naglasio da pregovori moraju doneti i stvarne korake ka okončanju rata. Dodao je da datum sastanka zavisi od Vašingtona, koji još uvek nije finalizovao dnevni red.

Zelenski je optužio Moskvu da pokušava da odugovlači pregovore. Datum sledećeg sastanka četiri strane još nije određen, prenosi Srbija danas.

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