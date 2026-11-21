Bio je to prvi zajednički sastanak čelnika tri svetske sila, a trajao je nešto manje od sat i po. U zajedničkoj deklaraciji najavili su reformu Ujedinjenih nacija, povećanje snabdevanja naftnim derivatima i dijalog o smanjenju nuklearnih rizika.

Tramp je na početku konferencije hvalio navodne privredne rezultate svoje administracije, isticao rast proizvodnje i ulaganja te pad cena nafte i benzina. Upozorio je da će dalje kretanje cena goriva zavisiti i od pregovora sa Iranom.

- Iran želi dogovor, ali ne želi dogovor koji je meni prihvatljiv. Želimo pravi dogovor, a ne lažni. Već 51 godinu s*ru ljudima - rekao je Tramp. Tvrdio je i da su se Vašington i Peking dogovorili o zajedničkim zaštitnim pravilima za razvoj veštačke inteligencije. Istovremeno je ustvrdio da SAD predvodi svet u toj tehnologiji i najavio da neće dopustiti preseljenje izgradnje američkih data centara u druge zemlje. 'Uvešćemo veliki porez', poručio je Tramp, upozorivši da je ranije premeštanje proizvodnje čipova i drugih tehnologija u inostranstvo nanelo veliku štetu američkoj privredi.

Američki predsednik osvrnuo se i na odnose sa Iranom, ustvrdivši da Teheran želi sporazum, ali ne pristaje na uslove koje bi Vašington mogao da prihvati. Dodao je da kretanje cena goriva zavisi i od budućeg razvoja odnosa dve države. Tramp je ustvrdio da Sjedinjene Američke Države imaju veći potencijal od svojih suparnika te se pohvalio da mu je na privrednim uspesima čestitao i kineski predsednik. Win McNamee / AFP / Profimedia

- Rekao mi je: 'Mislili smo da je vaša zemlja mrtva. Ne mogu da verujem šta ste učinili. Mislili smo da ste gotovi, a sada nas sve pobeđujete.' Mislim da je to iskreno mislio. Brojke govore same za sebe - rekao je Tramp, dodavši da SAD prednjači i u razvoju veštačke superinteligencije. Kao najvažniji rezultat sastanka izdvojio je donošenje zajedničke mirovne deklaracije, kakva dosad nije postojala između Vašingtona, Moskve i Pekinga.

- Sjedinjene Države, Rusija i Kina službeno su se složile da se nuklearni sukob nikada ne sme dogoditi. Kina je prvi put pristala da učestvuje u trilateralnim razgovorima o smanjenju nuklearnih rizika. Dosad to nisu želeli - istakao je američki predsednik.

Tramp je procenio da SAD raspolaže sa oko 4.000 komada nuklearnog oružja, dok je Rusiju svrstao na drugo mesto, a Kinu na treće. Upozorio je, međutim, da Peking ubrzano razvija svoj nuklearni arsenal i da bi u roku od deset godina mogao da sustigne Amerikance.

Iako se više puta zalagao za denuklearizaciju sveta, Tramp je priznao da bi kao američki predsednik teško pristao na značajno smanjenje vlastitog nuklearnog arsenala. Foto: Bobыlev Sergeй / Zuma Press / Profimedia

- Ja sam taj koji stalno govori o denuklearizaciji sveta. Ali kada vam neko predloži da svi prepolovimo svoje arsenale, teško je reći da. Posebno kada ste vodeći. Nisam siguran da se to ikada može dogoditi. Nuklearno oružje stoga više promatram kao sredstvo odvraćanja - rekao je.

Tri su se države, prema njegovim rečima, dogovorile i o saradnji na povećanju proizvodnje nafte, benzina i dizela kako bi ublažile pritisak na cene energenata na svetskom tržištu. Posebno je zanimljiv dogovor o osudi Međunarodnog krivičnog suda, čijem se delovanju već dugo protivi Moskva.

- Putin posebno nije zadovoljan tim sudom, ali nisu ni drugi. Imaju lažnu moć. Misle da mogu da hapse čelnike država. Ne mogu to da čine. Zajednički smo osudili njihovo delovanje - izjavio je Tramp.

Američki predsednik ponovno se obrušio i na svog prethodnika DŽoa Bajdena zbog vojne pomoći Ukrajini. Naglasio je da njegova administracija sada prodaje oružje evropskim saveznicima, koji ga potom uglavnom prosleđuju Kijevu.

Pohvalio se i jačanjem američke vojne industrije, navodeći kako odbrambene kompanije širom SAD grade 21 proizvodni pogon za potrebe proizvodnje sistema Patriot, Tomahavk, THAAD i drugog naoružanja. Foto: American Photo Archive/Alamy/Profimedia

Pohvalio se i povratnim letom iz Kine, za koji tvrdi da je oboren dosadašnji rekord te da je izveden bez zaustavljanja radi dopune goriva.

- Bila mi je čast da predstavljam našu zemlju na tako neverovatnom događaju - zaključio je Tramp.

Novinari su Trampa suočili i sa činjenicom da je Vladimir Putin, kojeg je američki predsednik nazvao prijateljem, neposredno posle njihovog susreta pokrenuo novi smrtonosni napad na Ukrajinu.

- Rekli ste da Putin želi da završi rat i da ste razgovarali o zaustavljanju ubijanja. No on je posle sastanka pokrenuo novi napad na Ukrajinu. Ranije ste govorili da vas zavlači. Kako možete da budete sigurni da to ponovno ne čini? - upitao ga je novinar.

Tramp je ponovno stao u Putinovu obranu, tvrdeći da i ruski predsednik i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žele završetak rata, ali ne znaju kako do njega da dođu.

- Imate dvojicu ljudi koji se međusobno mrze. Zelenskog i Putina. Ne znaju kako da završe rat. Žele da ga završe, ali obojica su se zaglavila. To je užasan rat. Mislio sam da će biti među lakšima za okončanje, ali ličnosti igraju veliku ulogu. Obojica su se zaglavili u blatu, baš kao što su se njegovi tenkovi zaglavili u blatu - rekao je Tramp. Foto: Not supplied/WillWest News/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

Potom je podsetio da je upravo njegova administracija Ukrajini isporučila protivtenkovske projektile Javelin.

- Obama im je dao čaršave, Tramp im je dao Javelin. A onda govore da sam previše dobar prema Rusiji - ustvrdio je.

Tramp je poručio Amerikancima i da bi trebalo da budu srećni što imaju predsednika koji održava dobre odnose sa čelnicima najmoćnijih svetskih država.

- Rusija ima najmanje 3000 komada nuklearnog oružja. Mi imamo malo više. Veoma ste srećni što imate nekoga ko ima dobre odnose sa čelnicima najmoćnijih zemalja - zaključio je.

Trampa su novinari upitali i o navodnoj iranskoj pretnji napadom na Vašington takozvanom prljavom bombom.

- Jeste li dobili nove obaveštajne podatke? Smatrate li ih verodostojnim? Zašto bi Iran bio toliko lud da bombarduje Vašington? - glasilo je pitanje.

Tramp je odgovorio da postoje glasine o tome da Iran razvija prljavu bombu, ali nije potvrdio njihovu verodostojnost. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Znamo mnogo o tome šta se događa u Iranu. Znamo sve što govore, znamo ko su i gde se nalaze. Saznaćemo. Nećemo dopustiti da se to dogodi - poručio je Tramp.

Osvrnuo se i na pitanje ilegalne imigracije nakon što ga je novinar upitao hoće li vetom sprečiti inicijativu republikanske poslanice Marije Salazar i demokrata za regulisanje statusa miliona ilegalnih useljenika.

- Proterujemo najgore od najgorih, ubice i trgovce drogom. Nećemo dopustiti da imigracija uništi našu zemlju. Nećemo dopustiti lošim ljudima da ulaze u Ameriku - rekao je Tramp.

Ponovio je svoje tvrdnje da su tokom Bajdenove administracije zatvorenici iz Konga, Južne Amerike i Azije puštani na slobodu i slani u SAD. Ipak, ostavio je otvorenom mogućnost razgovora o sudbini ilegalnih useljenika koji godinama žive i rade u Americi.

- Neki su prekršili zakon, ali vrlo su marljivi ljudi koji su došli pre mnogo godina. Dobro rade i naporno rade. Šta ćemo s njima? - zapitao se Tramp. Otkrio je da su ga kontaktirali brojne uticajne demokrate koje žele da razgovaraju o zdravstvenom osiguranju i imigraciji.

- Moraćete sami da otkrijete ko su oni. Jednom ću vam reći. To su važni ljudi - kazao je. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA,Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

Trmp je potom izneo tvrdnju da tokom poslednjih 18 meseci nijedna osoba nije ilegalno ušla u SAD, dok je za vreme Bajdenovog četverogodišnjeg mandata, prema njegovim rečima, u zemlju ilegalno ušlo 25 miliona ljudi. Otkrio je i da je pre dva dana razgovarao sa novoizabranom guvernerkom Teksasa.

- Bila je veoma ljubazna. Bio je to vrlo produktivan razgovor. Želi snažnu granicu i mislim da ćemo uspeti da se dogovorimo - rekao je.

Nije propustio ni priliku da pohvali vlastite uspehe u kontroli američkih granica.

- Obavio sam fenomenalan posao. Toliko dobar da su mi moji ljudi rekli: 'Nemoj više da govoriš o tome, nikoga više nije briga.' Pitanje granice bilo je među dva ili tri najvažnija razloga zbog kojih sam izabran. Hiljade i hiljade ljudi ulazile su u našu zemlju bez ikakve kontrole i provere. Ja sam to zaustavio - zaključio je Tramp, prenosi 24sata.hr.

BONUS VIDEO: