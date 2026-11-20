Izlazak američke tehnološke kompanije Antropik (Anthropic) na berzu doveo je do jednog od najvećih stvaranja privatnog bogatstva zaposlenih u istoriji Silicijumske doline. Kompanija, poznata po razvoju AI asistenta "Claude", dostigla je tržišnu vrednost od oko 1,76 biliona dolara tokom prvog dana trgovanja na "Nasdaqu", što je izazvalo ogroman rast vrednosti akcija koje su zaposleni dobili kao deo svojih naknada.

Prema podacima kompanije "Hill", koja prati trgovinu akcijama privatnih kompanija, približno 5.100 od ukupno 5.300 zaposlenih poseduje vlasničke udele čija vrednost premašuje milion dolara. Procene pokazuju i da oko 600 zaposlenih ima akcije vredne više od 100 miliona dolara, dok bi približno 2.800 njih moglo da raspolaže udelima vrednim preko 10 miliona dolara, tvrdi "CNN".

I zaposleni na početnim pozicijama postali bogati

Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog slučaja jeste činjenica da finansijsku korist nisu ostvarili samo rukovodioci, istraživači i najpoznatiji inženjeri. Zaposleni na administrativnim i drugim početnim pozicijama takođe su dobijali akcije i opcije na akcije, koje su vremenom postale izuzetno vredne.

Presudnu ulogu imao je trenutak kada su se pridružili kompaniji. Prema podacima iz berzanske dokumentacije, opcije koje su dodeljivane tokom 2023. godine imale su prosečnu cenu izvršenja od svega 52 centa po akciji. To znači da su pojedini zaposleni koji su se pridružili kompaniji u njenim ranim fazama mogli da ostvare mnogo veći finansijski dobitak od kolega koji su došli na visoke pozicije neposredno pred izlazak na berzu.

Od manje od 1.000 do 5.300 zaposlenih

"Antropik" je osnovan 2021. godine, a njegov rast ubrzao se zajedno sa globalnim razvojem generativne veštačke inteligencije. Kompanija je krajem 2024. godine imala približno 940 zaposlenih, dok je do kraja septembra 2026. taj broj porastao na oko 5.300. Takvo širenje pratila je i sve veća vrednost kompanije na privatnom tržištu.

Akcije su bile važan deo sistema nagrađivanja i privlačenja stručnjaka, posebno u konkurenciji sa drugim velikim AI kompanijama. Takav model omogućio je zaposlenima da učestvuju u rastu kompanije, umesto da njihova zarada zavisi isključivo od plate. Upravo su rani zaposleni, koji su dobili opcije po znatno nižim cenama, ostvarili najveći potencijalni finansijski dobitak.

Zaposleni mogu da prodaju deo svojih akcija

Izlazak "Antropika" na berzu poseban je i zbog uslova koji zaposlenima omogućavaju da relativno brzo dođu do novca. Za razliku od uobičajene prakse u tehnološkoj industriji, gde zaposleni često moraju da čekaju između tri i šest meseci pre prodaje akcija nakon IPO-a, "Antropik" je uveo postepeno oslobađanje vlasničkih udela.

Prema uslovima iz prospekta, zaposleni koji nisu osnivači mogu da prodaju do 10 odsto svojih akcija od prvog dana trgovanja. Dodatnih 35 odsto postaje dostupno nakon objavljivanja finansijskih rezultata za celu 2026. godinu, dok se preostali deo oslobađa prema daljem rasporedu, najkasnije oko isteka 180 dana od početka trgovanja, uz predviđene uslove. Ipak, nije poznato koliko zaposlenih je zaista iskoristilo mogućnost prodaje.

Novi milioneri mogli bi da promene San Francisko

Veliki broj novih milionera mogao bi da ostavi trag i van tehnološke industrije. "Antropik" je snažno koncentrisan u San Francisku, gde bi iznenadni rast bogatstva zaposlenih mogao dodatno da utiče na tržište nekretnina, potrošnju i lokalnu ekonomiju. Prema podacima kompanije Redfin, tipična prodajna cena kuće u San Francisku dostigla je 1,7 miliona dolara u oktobru, što je gotovo 19 odsto više nego godinu dana ranije.

Ipak, procenjena vrednost akcija ne znači da svi zaposleni već raspolažu tim novcem. Na konačan iznos utiču period sticanja prava na akcije, cena po kojoj su opcije dodeljene, porezi i odluka o prodaji. Bez obzira na to, slučaj "Antropika" pokazuje koliko brzo rast kompanije u oblasti veštačke inteligencije može da stvori ogromno bogatstvo, uključujući i među zaposlenima koji nisu bili deo njenog rukovodstva.

(Kurir)

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