Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.

Pripadnici SIPA, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros sprovode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje su pomagale prilikom skrivanja odbeglog Đorđa Ždrala, pišu federalni mediji. Foto: Instagram/naser.oric.67

Akcija se sprovodi s ciljem prikupljanja dokaza i hapšenja osoba koje se dovode u vezu sa Đorđem Ždralom koji je u bekstvu od 2. avgusta.

Ždrale se sumnjiči da je tog dana u Istočnom Sarajevu pokušao izvršiti ubistvo Koste Pandurevića.

Šljivić i Orić su osumnjičeni da su pokušali da naprave situaciju da vozač Dalibor Bartula lažno svedoči i prizna da je pucao umesto Ždrala, a da to potvrdi Kosta Pandrurević. Foto: RTRS printskrin

Naser Orić bio je finansijska logistika, a sumnja se da je poslao ljude da u noći pucnjave Đorđa Ždrala izvuku iz Sarajeva.

Akcija hapšenja realizovana je po naredbi posebnog odeljenja specijalnog tužilaštvo Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrenog kriminala.

Akcijom je obuhvaćen i Mesud Mustafić iz Vogošće, za kojeg istražitelji sumnjaju da je, navodno nesvesno, pomagao pri prebacivanju Ždrala iz Sarajeva do Tuzlanskog kantona.

Ranjen dok je sa detetom bio u kolima

Kosta Pandurević ranjen je 2. avgusta u pucnjavi u Istočnom Sarajevu, kada je na njegov automobil, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dete, ispaljeno najmanje dva hica. Zbog sumnje da je iz blindiranog "audija A8" pucao na Pandurevića, policija od tada traga za Đorđem Ždralom, višestruko osuđivanim kriminalcem iz Bosne i Hercegovine.

Prema saznanjima ATV-a, do pucnjave je došlo oko 18.30 časova u blizini kafića "News". Ranjeni Kosta Pandurević je prijavio policiji pucnjavu i navodno je rekao da ga je ranio iz pištolja upravo Đorđe Ždrale, koji je potom pobegao sa lica mesta i od tada je u bekstu. Foto: RTRS printskrin

U trenutku pucnjave u kolima se nalazilo i dete ranjenog Pandurevića.

Sarađivali, pa se posvađali?

Prema pisanju "Kliksa", Ždrale i Pandurević donedavno su navodno bili bliski saradnici u kriminalnim krugovima. Iako je među njima postojala značajna razlika u godinama i kriminalnom iskustvu, Pandurević je, prema pisanju tog portala, jedno vreme važio za osobu od Ždralovog poverenja i njegovog bliskog saradnika.

Međutim, kako navodi "Kliks", njihov odnos se u međuvremenu potpuno promenio.

Ko je Đorđe Ždrale?

Đorđe Ždrale godinama važi za jedno od najpoznatijih imena kriminalnog miljea u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postao je poznat nakon što je 2010. godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva LJubiše Savića Mauzera 2000. godine, nekadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske.

- Prema navodima optužnice, optuženi Ždrale je u toku 2000. godine, iz njemu poznatih razloga i pobuda, organizovao i sa predumišljajem, u dogovoru sa drugim osobama, pristao biti izvršilac pri lišavanju života jedne osobe. Optuženi Ždrale je, kako se dalje navodi u optužnici, na svirep način i upotrebom automatskog oružja na bliskoj udaljenosti, iznenada iz organizovane zasede lišio života drugu osobu i pri tome ugrozio sigurnost više drugih osoba - navodi se u optužnici.

On j iz automatske puške ispalio tri rafala, odnosno 13 metaka, od kojih je šest pogodilo Mauzera i usmrtilo ga na licu mesta.

Ždrale je iz zatvora pušten 2022. godine, nakon izdržanog dela kazne. On je 1996. godine osuđen na sedam godina zbog ubistva Gorana Batinića.

Takođe, suđeno mu je i za ubistvo bračnog para Todorović na Palama, ali je oslobođen tih optužbi.

Poslednjih godina njegovo ime ponovo se dovodi u vezu sa više nasilnih incidenata i obračuna u Istočnom Sarajevu. Protiv njega su podizane nove optužnice zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja telesnih povreda, a policija ga je i ranije privodila zbog pucnjava i drugih krivičnih dela. Foto: RTRS printskrin

Protiv njega je početkom godine Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo optužnicu zbog nanošenja telesnih povreda osobama N. K. i N. N. u aprilu 2024. godine.

Ranjeni poznat policiji

I ranjeni Kosta Pandurević je dobro poznat policiji i dovodi se u vezu sa različitim krivičnim delima. Kako tamošnji mediji pišu, on je u julu 2023. hapšen zbog sumnje da je sa više hitaca iz pištolja ranio Adija Nukića u Istočnom Sarajevu.

Pandurović je, inače, već bio meta napada. Na njega je krajem 2025. pucano na parkingu, ali je prošao nepovređen.