Zagrebačka policija saopštila je juče da je 25-godišnji mladić u mestu Drnek, na području opštine Orle, oko 20 kilometara od Zagreba, tokom malčiranja zarasle površine traktorom prešao preko odbačenog eksplozivnog sredstva koje je potom eksplodiralo i oštetilo traktor, ali mladić nije povređen.

Prema navodima policije, incident se dogodio kada je mladić traktorom uređivao površinu obraslu šikarom i niskim rastinjem, na kojoj se nalazio i odbačeni otpad, prenosi Hina. Foto: Mark Walker/Alamy/Profimedia

Nakon eksplozije, mladić je u blizini uočio još jednu neeksplodiranu napravu, za koju se pretpostavlja da je ručna bomba.

Policija je bezbedno uklonila, a u toku je kriminalistička istraga.

Zagrebačka policijska uprava podsetila je građane da je i dalje na snazi akcija "Manje oružja - manje tragedija", u okviru koje mogu dobrovoljno da predaju oružje, municiju i eksplozivna sredstva bez krivičnih ili prekršajnih posledica.

Policija je upozorila građane da takva sredstva ne donose sami u policijske stanice, zbog opasnosti od aktiviranja, već da o nameri predaje obaveste policiju pozivom na broj 192 ili kontaktiranjem najbliže policijske stanice.

(Tanjug)