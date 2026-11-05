Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp predstavljao je nadu konzervativaca ne samo u SAD, već i u Evropi i širom sveta.

- Tramp je bio nada konzervativaca u Americi, Evropi i širom sveta, i on i dalje ostaje osoba koja trenutno sprečava globalni kolaps - poručio je Dugin.

Dugin smatra da bi povratak demokrata na vlast u Kongresu otvorio prostor za politički obračun sa Trampovom administracijom i njenim saradnicima.

Posebno je izdvojio inicijativu DOGE, koju je Trampova administracija pokrenula radi smanjenja državne potrošnje i reorganizacije saveznih institucija, kao i ukidanje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Prema njegovom tumačenju, demokrate nisu oprostile Trampovoj administraciji ove poteze, jer su ih doživele kao pokušaj da se udari na strukture koje Dugin naziva "dubokom državom". On je upozorio da bi promena odnosa snaga u Kongresu mogla da izazove do sada neviđenu političku odmazdu.

🇺🇸🗣AI Dugin: If Republicans lose Congress in the midterms, expect a genuine liberal dictatorship. Trump was the hope of conservatives in America, Europe, and beyond — and he remains the one currently holding the world back from collapse. https://t.co/yMkZBuTx9i — Alexander Dugin (@AGDugin) November 3, 2026

- Ne bih isključio mogućnost građanskog rata u SAD, imajući u vidu koliko je društvo duboko polarizovano. Jedini potez koji je Trampu preostao jeste da krene na sve ili ništa, kao da nema šta da izgubi, i da zajedno sa Netanjahuom udari na Iran - rekao je.

Podsetimo, Amerikanci su 3. novembra glasali na međuizborima za Kongres, na kojima su se birali svi članovi Predstavničkog doma i deo senatora. Ovi izbori određuju koja će stranka kontrolisati dva doma Kongresa tokom naredne dve godine.

Prema izveštajima američkih medija, demokrate su na izborima osvojile kontrolu nad oba doma, čime je okončana dotadašnja republikanska kontrola Kongresa. Novi saziv počinje sa radom 3. januara 2027. godine. Foto: Chris Beckett/Zuma Press/Profimedia

Takav ishod mogao bi da oteža sprovođenje Trampove zakonodavne agende i otvori prostor za intenzivniji kongresni nadzor nad njegovom administracijom.

BONUS VIDEO: