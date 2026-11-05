Prema navodima agencije, testiranje sistema protivvazdušne odbrane potvrdilo je tehničke karakteristike i pouzdanost novih materijala i više sistema za navođenje koji se koriste u raketi, kao i sposobnost sistema da otkriva i prati ciljeve, prenosi Rojters.

Jedinica severnokorejskih strateških krstarećih raketa dugog dometa na istoku zemlje izvela je tokom vežbe napad na simuliranu metu aerodroma, navodi KCNA.

Izveštaj izgleda potvrđuje saopštenje južnokorejskog Ministarstva odbrane u utorak da je Pjongjang ispalio više projektila prema moru iz oblasti Sondok na istočnoj obali, navodi Rojters.

República Popular Democrática de Corea realizó pruebas de un nuevo sistema de misiles de defensa aérea. El ejercicio permitió evaluar la fiabilidad de sus componentes, los sistemas de guiado y la capacidad para detectar objetivos, informó la agencia KCNA. https://t.co/YeoDvYCuIf — JP+ (@jpmasespanol) November 5, 2026

To je četvrto lansiranje severnokorejskog naoružanja u proteklih mesec dana.

North Korea test-fired a new air-defence missile system and staged a cruise missile drill, KCNA reported. South Korea detected multiple missiles fired toward the East Sea. Latest in a series of recent tests. 🚨 https://t.co/wuiIPY74jK — Nextup News (@Nextup_News) November 5, 2026

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