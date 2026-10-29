"Potrebna nam je, više nego ikada, snažna mreža partnera koji dele važne interese i zajedničke vrednosti", rekao je Merc posle sastanka. Naglasio je da je takva saradnja važna za bezbednost, ekonomiju i međunarodne odnose.

"Zato danas naše odnose podižemo na nivo produbljenog strateškog partnerstva", rekao je nemački kancelar.

Nemačka i Južna Koreja jačaju vojnu saradnju

Dve zemlje planiraju da prošire saradnju u odbrambenoj industriji i području veštačke inteligencije. Južnokorejski predsednik Li najavio je i mogućnost sklapanja sporazuma o zaštiti poverljivih vojnih podataka između Berlina i Seula. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/AFP/Profimedia

Takav bi sporazum omogućio sigurniju razmenu osetljivih vojnih informacija i dodatno ojačao saradnju dve države. Dogovor je deo šireg nastojanja Nemačke i Južne Koreje da prodube ekonomske i bezbednosne odnose.

Merc je već tokom posete Singapuru i Japanu zagovarao tešnju saradnju Evrope i Azije. Nemački kancelar smatra da se sigurnosni i ekonomski izazovi dva kontinenta sve više povezuju te da je zato potrebno razvijati čvršća međunarodna partnerstva.

Merc: Severna Koreja ugrožava sigurnost Evrope

Nemački kancelar posebno je upozorio na vojnu saradnju Rusije i Severne Koreje. Istakao je da se severnokorejski vojnici bore na ruskoj strani protiv Ukrajine u Donbasu, dok Moskva zauzvrat isporučuje oružje Pjongjangu.

"Severna Koreja ugrožava sigurnost cele Evrope davanjem svojih vojnika na raspolaganje Rusiji. Sigurnost Koreje tiče se sigurnosti Evrope, a sigurnost Evrope tiče se i sigurnosti Koreje", rekao je Merc. Foto: EPN/Newscom/Newscom/Profimedia

Nemački kancelar zahvalio je južnokorejskom predsedniku na spremnosti njegove zemlje da nastavi da pruža podršku Ukrajini. Naglasio je povezanost bezbednosti Evrope i Korejskog poluostrva, posebno zbog sve bliže vojne saradnje Moskve i Pjongjanga.

Merc će posetiti granicu dve Koreje

Nemački kancelar azijsku turneju završava u Južnoj Koreji, nakon prethodnih poseta Singapuru i Japanu. Tokom putovanja nastojao je da ojača političke i ekonomske odnose Nemačke sa azijskim partnerima.

Za petak je predviđena njegova poseta demilitarizovanoj zoni koja razdvaja Severnu i Južnu Koreju. Reč je o strogo čuvanom području između dve države, koje su posle Korejskog rata ostale razdvojene.

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