Kako je naveo na društvenoj mreži Instagram, 150 ljudi je ostalo bez posla, a moraće da otpusti još oko 1.000 ljudi.

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks - napisao je Željko Mitrović.

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