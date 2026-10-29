Papić je, kako se može pročitati na RTS-u, proveo čak punih 16 godina, tačnije od 2010. godine.

Emisije čiji je on bio urednik bavile su se temama iz politike, ekonomije, kulture, sporta i spoljne politike, pritom negujući sve novinarske žanrove, od klasičnog intervjua do reportaže.

Ko je Papić?

Goran Papić je rođen 1980. godine u Sarajevu. Sa dvanaest godina se s porodicom preselio u Novi Bečej, gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a studentski rad o Borislavu Mihajloviću Mihizu odveo ga je u NIN.

Kako je ispričao, tadašnji urednik NIN-a Slobodan Reljić rekao je da rad nije za objavljivanje, ali da on možda i jeste. Foto: Jutjub printskrin/ RTS Oko

U NIN-u se formirao kao novinar, rekavši da je srećan što je mogao da oseti duh velike redakcije. I dalje tvrdi da je štampano novinarstvo jedino novinarstvo.

NIN je napustio 2010. godine, dve godine nakon što je ovaj nedeljnik privatizovan. Kako je naveo, otišao je kada su NIN počeli da uređuju ljudi koji su krenuli da im objašnjavaju kako tekstovi moraju da budu kraći, a slike veće. U RTS-u ga je doveo tadašnji direktor Aleksandar Tijanić.

Budući da svoj privatni život krije kao zmija noge, u medijima nema mnogo informacija o njemu.

Jednom prilikom je čak i sočno opsovao u emisiji, a to je povuklo brojne negativne komentare na račun voditelja i emisije, piše Telegraf.

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