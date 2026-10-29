Ona se zove Vinatovača. Ovo blago dobro je sakrila i majka priroda, te je nedostupna svima onima koji bi sa testerama i sekirama posekli neko stablo. Ipak, nikome to nije pošlo za rukom već vekovima, a jedini način nestanka bukve je zapravo, prirodno nestajanje.

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Posetioci koji o njoj brinu su uglavnom zaljubljenici u šumu i to studenti Šumarskog fakulteta, a do ovog prirodnog rezervata teško se dolazi. Iako bi bilo lepo pogledati čari prirodne lepote, putanja do ove lepotice je prilično komplikovana, što je možda i doprinelo da se čak 350 godina ne poseče nijedno stablo. Ako biste želeli da znate kako je Srbija izgledala pre nekoliko vekova, morali biste da dođete do ovog skrivenog mesta, i to od Despotovca, preko Lisina, makadamskim puteljkom 15 kilometara, pa sve do Kučajskih planina.

Iskreno, ne deluje jednostavno ni za najiskusnije planinare. Vinatovača je pod zaštitom države najvišeg stepena a to znači da je strogo zabranjena bilo kakvo manevrisanje. Ali, ako biste kojim čudom i dospeli dotle, mogli biste da vidite pre svega bukve impresivnih dimenzija, koje u prečniku imaju više od metra, a visoke su i do 45 metara. Starost pojedinih stabala procenjuje se na 300 i više godina.

Kako se navodi na sajtu JP "Srbijašume", ovaj rezervat nalazi se na području opštine Despotovac, katastarske opštine Strmosten. Prema Uredbi o zaštiti Opšteg rezervata prirode „Vinatovača“, deo područja bukovih šuma Gornje Resave (Fagetum moesiaca montanum serbicum Rud.) stavljen je pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

JP „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem, a upravljanje ORP „Vinatovača“ vrši se preko Šumskog gazdinstva „Južni Kučaj“ iz Despotovca.

Opšti rezervat prirode „Vinatovča“ stavljen je pod zaštitu radi očuvanja izuzetno retkih primeraka šuma, Fagetum montanum serbicum Rud., prašumskog karaktera, sa svojstvenim fenomenom – zdravim i vitalnim stablima, objašnjavaju stručnjaci iz JP "Srbijašume".

Nekada je potrebno dopustiti prirodi da se prilagodi onako kako je najbolje, a ljudski faktor bi trebalo samo da brine da tako i ostane – netaknuta priroda!

(Blic)

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