Društvenim mrežama počela je da se širi peticija objavljena na platformi peticije.hr, kojom se od gradonačelnika Splita Tomislava Šute traži da odustane od koncerta Dine Merlina, koji će biti održan 30. decembra, uoči dočeka Nove godine, na Rivi.

Želja ljudi koji su pokrenuli peticiju je da se iznos od 375.000 evra (sa PDV-om) preusmeri na nabavku PET/CT uređaja.

Merlin će od 300.000 evra (iznos bez PDV-a) dobiti oko 150.000 evra, dok je ostatak predviđen za produkciju, navodi Slobodna Dalmacija. Foto: ATA images/A. Ahel

- Smatramo da je iznos od 375.000 evra neprihvatljiv za jednu noć zabave, dok naši teško bolesni sugrađani nemaju gde da se leče - navodi se u peticiji.

Inicijatori podsećaju da se Hrvatska suočava sa ozbiljnim problemom u javnom zdravstvu i da je među zemljama Evropske unije koja je najteže pogođena malignim bolestima.

- Iza svake statistike nalazi se čovek. Majka, otac, dete, supružnik, prijatelj. Porodica koja čeka nalaze, dijagnozu i priliku za lečenje. Porodica koja se nada da će bolest biti otkrivena na vreme - navodi se u opisu peticije, koju je do objavljivanja ovog teksta potpisalo 17.297 ljudi. Foto: ATA images/A. Ahel

Koncert će, prema najavama, navodno platiti gradska kompanija "Žnjan" sponzorskim sredstvima i prihodima od kućica iz Božićnog sela.

Ostale izvođače, uključujući i one koji će građane zabavljati na dočeku Nove godine, platiće Grad Split iz "sopstvenog džepa", piše Slobodna Dalmacija.

Ranije je objavljeno da će na splitskom Adventu ove godine nastupiti Jelena Rozga za navodno 88.000 evra, Bijelo dugme za 80.000 evra, Jakov Jozinović za 50.000 evra, Dalmatino za 29.000 evra, Žak Houdek za 22.400 evra, Duško Kuliš za 20.000 evra, Miroslav Škoro za 18.000 evra, Zorica Kondža za 17.000 evra, Crvena jabuka za 16.000 evra, Silente za 15.000 evra, Alen Hržica za 13.000 evra, Psihomodo Pop i Neno Belan za po 12.000 evra, Rišpet za 11.900 evra, Ana Uršula Najev za 10.000 evra, Vatra za 8.000 evra i sestre Husar za 7.600 evra. Svi iznosi izraženi su bez PDV-a, prenosi hrvatski portal.

(Slobodnadalmacija)

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