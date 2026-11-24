DŽenan Palamar iz Novog Pazara podneo je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije samo nekoliko dana nakon početka rada novog saziva parlamenta.

Mesto u skupštinskim klupama umesto Palamara, kako prenosi portal Sandžaklive, trebalo bi da zauzme doktor Muamer Bačevac koji je već obavljao poslaničku funkciju. Dilomirani menadžer Palamar je inače na parlamentarnim izborima 25. oktobra predvodio listu "Rasim LJajić - LJudski (SDP–CDP)" dok je prema informacijama portala opak odlučio da se povuče iz republičkog parlamenta i ostane na čelu Kulturnog centra Novi Pazar smatrajući da na toj poziciji može više da doprinese razvoju grada. Foto: ATA images/E. H.

Ostavkom DŽenana Palamara otvoren je put za povratak dr Muamera Bačevca, interventnog kardiologa iz Novog Pazara, koji je na izbornoj listi SDP–CDP zauzimao drugo mesto.

Koalicija je na oktobarskim izborima osvojila jedan poslanički mandat koji je pripao Palamaru. Bačevac iza sebe ima dugogodišnje parlamentarno iskustvo, a prvi put je za narodnog poslanika izabran 2014. godine. Do sada je bio poslanik u četiri saziva Narodne skupštine. Tokom prethodnog mandata obavljao je funkciju predsednika skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu dok je u ranijem sazivu predsedavao Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Foto: ATA images/E. H.

Ukoliko mu mandat bude dodeljen i potvrđen postaće narodni poslanik peti put.

DŽenan Palamar će prema dostupnim informacijama nastaviti da rukovodi Kulturnim centrom Novi Pazar u kome je proveo veliki deo profesionalne karijere. Na čelo te institucije prvi put je došao 2022. godine dok ga je Skupština grada Novog Pazara 14. novembra 2024. imenovala za direktora na četvorogodišnji mandat. NJegovo povlačenje iz republičkog parlamenta neće promeniti broj poslaničkih mesta koja pripadaju koaliciji SDP–CDP već samo njenog predstavnika u Narodnoj skupštini. Foto: ATA images/E. H.

Na sajtu Skupštine Srbije Palamar se i dalje vodi kao član aktuelnog saziva Skupštine Srbije.

(Sandzaklive)