Govoreći na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Berlinu u ponedeljak, Merca su pitali da li se slaže sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da je sada vreme da se razgovara o pristupanju Ukrajine NATO-u.

Merc je rekao da je, retrospektivno gledano, bila greška što nije prihvaćen predlog SAD na samitu NATO-a 2008. u Bukureštu da se Ukrajina primi u savez.

„Da je postala članica NATO-a, ovaj rat je verovatno mogao biti sprečen“, rekao je, misleći na sukob u Ukrajini. Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

Krajem 2024. godine, bivša nemačka kancelarka Angela Merkel branila je svoju politiku prema Ukrajini. To se posebno odnosilo na njeno odbijanje da otvori put Ukrajini da se pridruži zapadnom vojnom savezu na samitu NATO-a 2008. u Bukureštu.

„Čak i nakon pažljivog razmatranja, došla sam do zaključka da je to definitivno bila ispravna odluka i da su za nju postojali dobri razlozi“, rekla je Angela Merkel u političkom podkastu nemačke novinarke i voditeljke Ane Vil.

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Merkel je rekla da veruje da je postupila ispravno, napominjući da je u to vreme veliki deo ukrajinskog stanovništva bio protiv ulaska zemlje u NATO.

Makron je nedavno jasno stavio do znanja da želi da otvori diskusiju o ulasku Ukrajine u NATO.

„S obzirom na trenutnu situaciju i nepopustljivost Rusije, verujem da moramo ponovo otvoriti pitanje ulaska Ukrajine u NATO“, rekao je Makron nakon samita Koalicije voljnih, grupe zemalja koje podržavaju Ukrajinu, u Berlinu, prenosi Alo.

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