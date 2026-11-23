Razgovori koji uključuju Stari kontinent održali bi se po prvi put, s obzirom na to da je Evropa dosad samo nedirekno konsultovana.

Zamisao o uključenju Evropljana u buduće mirovne pregovore o Ukrajini ponovno se pojavila, a Sjedinjene Države sada žele da nametnu tu ideju. Kancelar Merc veruje da bi se to moglo dogoditi "uskoro".

"Moramo učiniti sve što je moguće kako bismo zagarantovali da se sastanak četiri strane između Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Država i Rusije održi što je pre moguće. Spremni smo to da učinimo. Doslovno već sutra", rekao je predsednik Zelenski u govoru održanom na godišnjem sastanku Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu. Foto: Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pitanje članstva u NATO-u

"Naši partneri dali su nam do znanja da bi želeli da pokušaju da organizuju ovaj sastanak pre Božića. Nadamo se da će se održati i pre", dodao je, obrativši se prisutnima putem videopoziva.

Zelenski je ponovno istakao predanost svoje zemlje članstvu u NATO-u, nakon što su Sjedinjene Države prošle nedelje pomenule mogućnost da se Ukrajini u slučaju mira zagarantuje zaštita Saveza ekvivalentna međusobnoj pomoći među saveznicama, koja je predviđena članom 5 Severnoatlantskog ugovora.

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"NATO je rešenje. A sa jakom ukrajinskom vojskom sam NATO će neizbežno biti jači", rekao je Zelenski, istakavši da su Ukrajini potrebna i pojašnjenja u vezi sa budućim bezbednosnim garancijama.

"Potrebni su nam odgovori na nekoliko vrlo jasnih pitanja. Koje će zemlje podržati Ukrajinu bude li ta zemlja ponovno napadnuta? Šta će tačno naši partneri učiniti kao odgovor na to? Koje će trupe biti unapred raspoređene na našoj teritoriji? Koliko će sve to koštati? I hoće li to zapravo funkcionisati?", zapitao je.

Moskva smatra Atlantski savez egzistencijalnom pretnjom, želi da se povuče iz istočne Evrope i odbacuje bilo kakvu zapadnu vojnu prisutnost na ukrajinskoj teritoriji.

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