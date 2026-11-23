Od početka godine, ukrajinske odbrambene snage su uništile 1.004 ruska tenka, što je po ukupnoj masi metala jednako kao približno šest Ajfelovih kula u Parizu, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga.

- Glavni tenkovi ruske vojske, T-72, ​​T-80 i T-90, teže od 41 do 46 tona svaki. Dakle, 1.000 uništenih vozila ima približno 45.000 tona oklopnog čelika. Za metalnu konstrukciju Ajfelovog tornja korišćeno je oko 7.300 tona gvožđa. Što znači da bi od metala ruskih tenkova koji su uništeni samo ove godine moglo da se izgraditi šest takvih tornjeva - navodi se u saopštenju ukrajinskog Generalštaba prenosi Ukrinform. Foto: Ukrainian Presidency/Sipa Press/Profimedia

U saopštenju se navodi da ukrajinski branioci pretvaraju rusku vojnu opremu u staro gvožđe kako ona više nikada ne bi prošla preko Ukrajine i da preti drugim zemljama.

- Iza svakog od ovih uništenih tenkova osvajača stoji osujećen juriš, spašene pozicije i životi naših vojnika. To je rezultat svakodnevnog rada artiljeraca, operatera bespilotnih sistema, protivtenkovskih mitraljezaca, pilota, pešadije, svih koji drže front - naglasio je Generalštab u saopštenju koje je objavljeno na Fejsbuku.

Ukrinform navodi da ukupni borbeni gubici ruskih trupa od 24. februara 2022. godine, do danas iznose oko 1.639.641 ljudi, od čega je 2.471 ljudi poginulo u protekla 24 sata.

(Tanjug)