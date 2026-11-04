Mendel je u stranim medijima iznela niz navodno obmanjujućih tvrdnji o ukrajinskim vlastima. Prema medijskim izveštajima, Mendel živi u SAD sa suprugom, a optužena je za opravdavanje ruske invazije na Ukrajinu. Obaveštenje o sumnji uručeno joj je u odsustvu. SBU je u utorak, 3. novembra, objavio da je preduzeo taj korak u saradnji sa Kancelarijom glavnog državnog tužioca.

- Nakon opsežnih mera i odgovarajućih stručnih veštačenja utvrđeno je da Mendel svojim javnim izjavama i objavama na društvenim mrežama diskredituje Ukrajinu na međunarodnom nivou te opravdava režim Kremlja i sveobuhvatni rat koji je pokrenuo protiv naše zemlje - saopštio je SBU.

Međutim, obaveštenje o sumnji ne znači da je Mendel proglašena krivom. Prema ukrajinskom Ustavu, smatra se nevinom sve dok joj sud ne dokaže krivicu, piše Kijev post.

Tužioci su se pozvali na drugi stav 111. člana ukrajinskog Krivičnog zakonika, koji se odnosi na veleizdaju počinjenu tokom ratnog stanja. Pozvali su se i na drugi i treći stav 436-2 člana, kojima se kriminalizuje opravdavanje ili poricanje ruske oružane agresije na Ukrajinu, njeno predstavljanje kao zakonite, kao i veličanje osoba koje u njoj učestvuju.

- Budući da se osumnjičena nalazi izvan Ukrajine, u toku su opsežne mere kako bi se privela pravdi - saopštio je SBU, dodajući da slučaj vodi Istražna kancelarija Glavne uprave SBU-a. Nadzor nad zakonitošću postupka sprovodiće tužilaštvo.

Foto: Olena Khudiakova/Zuma Press/Profimedia

Slučaj dolazi nakon ranije uvedenih sankcija protiv Mendel. Zelenski je 13. septembra potpisao uredbu br. 901/2026, kojom je stupila na snagu odluka Veća za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (NSDC) o sankcionisanju deset osoba, na zahtev SBU-a.

Mendel je bila jedina ukrajinska državljanka na popisu, dok su ostalih devet osoba bili isključivo ruski državljani. Ograničenja koja je uvela Ukrajina na snazi su najmanje deset godina, a uključuju zamrzavanje imovine, zabranu trgovine, mere protiv odliva kapitala i zabranu ulaska u Ukrajinu. Neke mere, poput oduzimanja državnih odlikovanja, ostaju na snazi neograničeno.

Mendel se suočila i sa jednom dodatnom merom koja nije bila primenjena na ostale sankcionisane osobe: njeni nalozi na društvenim mrežama, uključujući Instagram, Iks i Fejsbuk, blokirani su za korisnike unutar Ukrajine. Pre nego što je putem javnog konkursa došla na dužnost u Kabinet predsednika, Mendel je radila kao novinarka za ukrajinske i strane medije. Portparolka predsednika bila je od 2019. do 2021. godine, a tvrdila je da je tu dužnost napustila u „dobrim odnosima“.

U septembru 2022. objavila je knjigu „Borba naših života: Moje vreme sa Zelenskim, ukrajinska borba za demokratiju i šta ona znači za svet“ (The Fight of Our Lives: My Time with Zelensky, Ukraine’s Battle for Democracy, and What It Means for the World), u kojoj je istakla kako je predsednik promenio Ukrajinu nabolje. Nakon odlaska s dužnosti pisala je kolumne i komentarisala ukrajinsku politiku za međunarodne medije.

NJeni politički stavovi, međutim, naglo su se promenili u maju 2026. Tokom intervjua sa američkim konzervativnim voditeljem Taκerom Karlsonom optužila je Zelenskog za autoritarnost i korupciju, tvrdeći da poverenje ukrajinskih građana u njega naglo opada. Nijedna od tih optužbi nije se pojavila u njenoj knjizi. Na Karlsonovo pitanje je li Zelenski diktator, Mendel je ukazala na ograničenja koja muškarcima sposobnim za vojnu službu zabranjuju napuštanje Ukrajine. Foto: Tarasov/Zuma Press/Profimedia

- Pa, on je diktator. Granice su zatvorene već četiri godine. To je nezakonito. Kršenje ljudskih prava je golemo, kao i progon ljudi - izjavila je. Međutim, ograničenja putovanja proizilaze iz ratnog stanja u Ukrajini, kao i ustavnih i mobilizacijskih zakona koji su postojali i pre nego što je Zelenski preuzeo dužnost. Vlada je 2025. takođe ublažila pravila i omogućila muškarcima u dobi od 18 do 22 godine da napuste zemlju. U međuvremenu, Zelenski je 2019. osvojio 73 posto glasova na predsedničkim izborima. Prema zasebnoj anketi iz aprila 2026., poverenje građana u njega iznosilo je 58 posto. Mendel je takođe tvrdila da je jedan poslanik završio u zatvoru zbog veleizdaje samo nekoliko dana nakon što je na Telegramu pozvao Zelenskog da okonča rat. Naverovatnije je mislila na Jevhena Ševčenka, poslanika poznatog po pohvalama bloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Ševčenko i njegov kolega, zastupnik Oleksandr Dubinski, koji su obojica hapšeni zbog sumnje na veleizdaju tokom 2024. i 2025. godine, privedeni su zbog sumnje na povezanost s Rusijom ili druga krivična dela, a ne zbog kritikovanja predsednika. Do aprila 2026. nijedan od njih nije bio osuđen. Senzacionalnije tvrdnje Julije Mendel, uključujući one o navodnom konzumiranju droge Volodimira Zelenskog i naredbama za proizvodnju propagande u nacističkom stilu, temelje se isključivo na njenom sopstvenom opisu privatnih razgovora.

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