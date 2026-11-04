Predsednica Severne Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova, izjavila je da Bugarska evropske integracije njene zemlje drži kao taoca, jer zahteva ustavne izmene kako bi bugarska manjina bila zvanično priznata.

– Mi smo šampioni u menjanju Ustava - 26 puta - a većina amandmana nam je nametnuta – rekla je Siljanovska-Davkova na marginama Samita o proširenju, koji je u utorak organizovao "Euronews".

Na funkciji od 2024. godine, Siljanovska-Davkova ocenila je da se dalji ustupci ne mogu nametati bez podrške građana.

Foto: Depositphotos/CreativeCairo

 

– Moj legitimitet potiče od građana i pripada njima. Kako onda mogu da vam obećam da ćemo promeniti Ustav? – upitala je predsednica Severne Makedonije.

Od Severne Makedonije zatraženo je da izmeni ustav kako bi Bugari bili izričito navedeni među priznatim zajednicama u zemlji. Ova promena dogovorena je kao deo kompromisa kojim je trebalo deblokirati pristupni proces. Međutim, u Skoplju je izazvala veliki otpor.

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Evropska unija je 2022. godine usvojila kompromis uz posredovanje Francuske. Severna Makedonija je pristala da izmeni Ustav i izričito prizna Bugare kao manjinsku zajednicu, ali je za usvajanje takvih izmena potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, koju vladajuća većina nije uspela da obezbedi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Predsednica je izjavila da se 80 odsto građana protivi ustavnim promenama, dok predloženi amandmani još nisu prošli ni prvu fazu u skupštinskoj Komisiji za ustavna pitanja.

Siljanovska-Davkova je rekla da glavna prepreka evropskim integracijama njene zemlje nije nedostatak reformi ili neusklađenost sa zahtevima EU, već, kako je ocenila, nedostatak političke volje u susednim državama.

Inače, Severnom Makedonijom, malom balkanskom zemljom sa oko 1,8 miliona stanovnika, upravlja koalicija predvođena konzervativcima, koja je na vlasti od sredine 2024. godine i ima stabilnu većinu u parlamentu. Međutim, njen put ka članstvu u EU i dalje je blokiran zbog dugotrajnog spora sa susednom Bugarskom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Promenili i ime

Zemlja je prvi put podnela zahtev za članstvo u EU 2004. godine, a status kandidata dobila je 2005. godine, ali je njen napredak bio usporen zbog političkih prepreka.

Siljanovska-Davkova ocenila je da je spor oko pristupanja EU deo duže istorije ustupaka koje je Severna Makedonija pravila u nastojanju da postane članica Unije.

Kao primer je navela sporazum sa Grčkom iz 2018. godine, na osnovu kojeg je zemlja promenila ime iz Republika Makedonija u Severna Makedonija, čime je okončan višedecenijski spor koji je blokirao njene težnje ka članstvu u NATO-u i EU.

 

 

Najnoviji zahtev za promenu Ustava otvara pitanje koliko daleko bi jedna država kandidat trebalo da ide u ispunjavanju zahteva u bilateralnim sporovima pre nego što postane članica Unije, rekla je Siljanovska-Davkova.

U nastojanju da prevaziđe političke razlike sa susedima, predsednica Severne Makedonije izjavila je da namerava da nastavi da traži rešenje kroz dijalog.

– Nekoliko puta sam se sastala sa prethodnim predsednicima i aktuelnim premijerom. Izrazila sam ista osećanja i istu zabrinutost i nastaviću to da radim, isključivo kroz dijalog – rekla je ona.

Ipak, Siljanovska-Davkova nije direktno optužila Bugarsku da namerno blokira pristupanje Severne Makedonije EU, već je pozvala na „pragmatizam“ i „veću političku spremnost“ susednih zemalja.

(Euronews)

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