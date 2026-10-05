Prema istorijskim dokumentima, ovaj dragoceni predmet je 1916. godine odnet iz crkve Bogorodice Perivlept u Ohridu i poslat na "privremeno skladištenje" u Sofiju.

Foto: Depositphotos/RnDmS

 

U zvaničnom aktu od 28. novembra 1916. godine, koji su potpisale tadašnje lokalne vlasti i mitropolit Boris, pod brojem 10, izričito je zabeležena "velika srebrna kutija sa moštima Svete Matrone", koja se decenijama čuvala u Nacionalnom istorijskom muzeju u Sofiji kao relikvijar od 1798. godine.

Dok bugarske vlasti tvrde da se predmeti iz grčkih manastira vraćaju Grčkoj pod formulacijom da se ne otpisuju trajno već samo privremeno prenose, Blagoev upozorava da bi predaja ohridske relikvije mogla da se pretvori u ogroman skandal.

 

 

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Čitava situacija dobija dodatnu bizarnu notu razmenom kostiju cara Samuila, koje je Grčka predala Bugarskoj, iako svetski i bugarski stručnjaci javno ističu da ne postoji genetska potvrda da one zaista pripadaju caru, posebno imajući u vidu antropološke podatke da je sahranjeni čovek bio visok jedva 155 centimetara.

U međuvremenu, apeli su jasni: ako se potvrdi da je reč o zaveštanom predmetu iz riznica ohridske crkve, ukradena relikvija mora hitno biti vraćena tamo gde joj je i mesto, u drevni Ohrid.

(Telegraf.rs)

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