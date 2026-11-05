Hubert Ajvanger, lider Slobodnih birača i bavarski ministar privrede, pronađen je mrtav nedugo pre toga. Umro je u 55. godini. Od čega, nije jasno. Istražitelji, prijatelji i porodica suočeni su sa zagonetkom.

Ajvanger se nije osećao dobro

Vest o smrti političara izazvala je šok u sredu. Iz izvora u bavarskoj vladi i berlinskoj policiji, Bild je u ranim večernjim satima saznao da je Ajvanger pronađen bez znakova života u svojoj hotelskoj sobi u berlinskoj četvrti Mite.

Ajvanger je zapravo trebalo da održi govor na otvaranju berlinske kancelarije Slobodnih birača. Prema informacijama Bilda, otkazao je taj termin. Navodno se nije osećao dobro i ostao je u hotelu u Fridrihštraseu. Foto: Marius Bulling / imago stock&people / Profimedia

NJegovi saradnici govorili su da je možda zakačio neku infekciju. U poslaničkom klubu CSU u Bundestagu rečeno je da je imao stomačne tegobe.

Čini se da su bliski saradnici u satima pre njegove smrti pokušavali da stupe u kontakt s njim, ali bezuspešno.

Prema berlinskom tužilaštvu, nije jasno ko je pronašao Ajvangera. Ni nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smrti još nije bilo poznato da li je preminuo prirodnom smrću.

Majkl Pecold, portparol berlinskog tužilaštva, rekao je uveče za Bild: "Još ne postoji početna sumnja da je počinjeno krivično delo. Za sada ništa ne može da se isključi."

Međutim, prema informacijama Bilda, Ajvanger nije imao spoljašnje povrede. Pecold je dodao: "Konkretne okolnosti pronalaska za sada ne možemo da otkrijemo iz taktičkih razloga vezanih za istragu." Foto: PETER KNEFFEL / AFP / Profimedia

Policija je još satima istraživala hotel. Tek duboko u noć Ajvangerovo telo odvezeno je vozilom berlinske sudske medicine. Pre toga je, prema informacijama Bilda, u njegovoj hotelskoj sobi bio i jedan sveštenik.

Ajvanger ima dva sina

Ajvangerova porodica saznala je za njegovu smrt od policije. Nije bio oženjen, ali je živeo sa Tanjom Švajger (48), članicom Slobodnih birača i načelnicom okruga Regensburg. Iz njihove veze potekla su dva zajednička sina.

Ajvanger je rođen 26. januara 1971. godine u Ergoldsbahu, u Donjoj Bavarskoj. Odrastao je na farmi, a studirao je poljoprivredu na Visokoj školi u Vajhenštefanu.

NJegova politička karijera počela je rano: od 2006. godine bio je predsednik Slobodnih birača Bavarske. Godine 2010. preuzeo je i funkciju predsednika stranke na saveznom nivou. Prvi put je ušao u Bavarski pokrajinski parlament 2008. godine kao poslanik.

Nakon pokrajinskih izbora 2018. godine postao je bavarski državni ministar privrede, regionalnog razvoja i energetike, kao i zamenik premijera.

Ovaj konzervativni političar važio je za oštrog kritičara odluka Evropske unije.

(Telegraf)

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