Jedan od najvećih nemačkih proizvođača vojne opreme morao je da prizna ozbiljne poteškoće u realizaciji važnih projekata, dok se između industrije i vojnog vrha otvorilo pitanje odgovornosti za kašnjenja i tehničke nedostatke.

Nemački vojnoindustrijski koncern Rajnmetal našao se u središtu kritika nakon što njegovi protivvazdušni sistemi Skyranger nisu ostvarili zadovoljavajuće rezultate na testiranju u Švedskoj.

Kompanija je potvrdila da određeni tehnički zahtevi još nisu ispunjeni, zbog čega će biti neophodna dodatna poboljšanja pre nego što sistem bude spreman za predviđenu upotrebu.

Posebno je značajno što je neuspeh zabeležen tokom praktičnog ispitivanja u kojem su učestvovali ukrajinski operateri dronova. Predstavnik Rajnmetala priznao je za nemački Welt am Sonntag da rezultati nisu bili zadovoljavajući i da sistem još nije dostigao potreban nivo. Kompanija sada radi na otklanjanju uočenih nedostataka, a novo demonstraciono gađanje planirano je za april 2027. godine. Foto: Depositphotos/Ruletkka

Skyranger predstavlja visokomobilni sistem protivvazdušne odbrane namenjen zaštiti od pretnji iz vazduha, uključujući bespilotne letelice. Opremljen je automatskim revolverskim topom Oerlikon kalibra 35 milimetara.

Upravo zbog njegove predviđene uloge u savremenoj protivvazdušnoj odbrani, rezultati testiranja imaju poseban značaj za nemačke planove modernizacije vojske.

Problemi se, međutim, ne završavaju na samom testiranju. Rajnmetal je potvrdio da je došlo i do komplikacija u razvoju i isporuci sistema Skyranger zbog odluke naručioca iz februara 2025. godine da promeni prvobitno predviđenu šasiju. Umesto ranije ugovorenog rešenja zasnovanog na platformi Boxer, izabran je novi modul B0, koji u tom trenutku još nije bio potpuno razvijen.

Predstavnici kompanije tvrde da su nemačke vlasti unapred upozorene na posledice takve promene. Prema sadašnjem rasporedu, novi modul trebalo bi da započne industrijska ispitivanja u januaru 2027. godine, dok su zvanična ispitivanja nadležnih institucija predviđena za treće tromesečje iste godine. Foto: Depositphotos/NewAfrica,Tanya Rozhnovskaya/Alamy/Profimedia, depositphotos,AntonMaster

Rajnmetal planira da već tokom tog perioda isporučuje serijska vozila, pre završetka svih državnih testova, preuzimajući odgovornost za takvu odluku.

Istovremeno se pojavio još jedan problem u važnom programu opremanja Bundesvera. Reč je o oklopnim vozilima Boxer, naoružanim topovima kalibra 30 milimetara i protivtenkovskim raketama, koja bi trebalo da zamene starije lake gusenične borbene sisteme Wiesel u nemačkim pešadijskim jedinicama.

Bundesver je naručio ukupno 123 takva vozila, a vrednost ugovora iznosi približno 2,7 milijardi evra. Međutim, realizacija programa suočena je sa mogućim kašnjenjem od najmanje 11 meseci, što predstavlja ozbiljan problem za planirano uvođenje nove opreme u nemačke oružane snage.

Neslaganje između proizvođača i vojnog vrha postalo je naročito vidljivo nakon što je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus u julu kritikovao kašnjenje isporuke osam vozila. Rajnmetal je odgovorio da industrija snosi deo odgovornosti, ali da se problemi ne mogu pripisati isključivo proizvođaču.

Kompanija posebno ukazuje na složenu organizacionu strukturu Bundesvera, koja, prema njenoj oceni, otežava blagovremeno donošenje odluka i ispunjavanje obaveza naručioca.

Kao konkretan primer navedena je lista potrebne opreme, koja je trebalo da bude dostavljena u septembru 2025. godine, ali je konačno usaglašena tek u maju 2026. godine, uz dodatne izmene radio-uređaja.

Predstavnik Rajnmetala istakao je da je kompanija ipak uspela da isporuči pomenutih osam vozila nemačkoj vojsci. Zbog toga je, kako je objasnio, kritika ministra odbrane izazvala iznenađenje u rukovodstvu koncerna, koje smatra da se prilikom procene kašnjenja mora uzeti u obzir i postupanje samog naručioca, prenosi Alo.

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