Kina nije pokazala interesovanje za održavanje trilateralnog samita sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama na kojem bi se razgovaralo o Ukrajini, izjavio je danas nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer.
Štajnmajer je rekao za nemački javni servis ARD da je to pitanje pokrenuo na sastanku sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u petak u Pekingu.
- Iako bi predsednici tri zemlje trebalo da se sastanu na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, odgovor Sija ukazuje da Ukrajina neće biti na dnevnom redu tog susreta - rekao je Štajnmajer.
On je naveo da je Si rekao da nema priprema za samit o Ukrajini na kojem bi učestvovale SAD, Rusija i Kina, kao i da je to evropski sukob i da bi Evropljani morali da budu za pregovaračkim stolom.
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Štajnmajer je takođe naveo da je Si bio iznenađen kada mu je pomenuo mogućnost održavanja trilateralnog samita Kine, SAD i Rusije o Ukrajini.
Pojedini mediji su javili da je moguće održavanje trilateralnog samita na marginama konferencije APEC sredinom novembra. Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je takav sastanak kako bi se razgovaralo o pitanjima nuklearnog razoružanja.
Američki predsednik Donald Tramp izrazio je spremnost da učestvuje na takvom sastanku i rekao da bi bio spreman da razgovara i o drugim pitanjima, "kao što je Ukrajina".
(Tanjug)