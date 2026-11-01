Kina nije pokazala interesovanje za održavanje trilateralnog samita sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama na kojem bi se razgovaralo o Ukrajini, izjavio je danas nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer.

Štajnmajer je rekao za nemački javni servis ARD da je to pitanje pokrenuo na sastanku sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u petak u Pekingu. Foto: HELMUT FRICKE/AFP/Profimedia

- Iako bi predsednici tri zemlje trebalo da se sastanu na predstojećem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, odgovor Sija ukazuje da Ukrajina neće biti na dnevnom redu tog susreta - rekao je Štajnmajer.

On je naveo da je Si rekao da nema priprema za samit o Ukrajini na kojem bi učestvovale SAD, Rusija i Kina, kao i da je to evropski sukob i da bi Evropljani morali da budu za pregovaračkim stolom.

Foto: Elvis Barukcic/AFP/Profimedia

Štajnmajer je takođe naveo da je Si bio iznenađen kada mu je pomenuo mogućnost održavanja trilateralnog samita Kine, SAD i Rusije o Ukrajini.

Pojedini mediji su javili da je moguće održavanje trilateralnog samita na marginama konferencije APEC sredinom novembra. Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je takav sastanak kako bi se razgovaralo o pitanjima nuklearnog razoružanja.

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je spremnost da učestvuje na takvom sastanku i rekao da bi bio spreman da razgovara i o drugim pitanjima, "kao što je Ukrajina".

(Tanjug)

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