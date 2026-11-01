Američki predsednik Donald Tramp našalio se da je na proslavu Noći veštica na svom imanju Mar-a-Lago došao maskiran u samog sebe.

- Došao sam kao Donald Tramp. Nisam imao vremena da nabavim bilo šta drugo - rekao je on novinarima, a zatim se osvrnuo na ostale goste koji, prema njegovim rečima, posvećuju mnogo vremena i novca svojim kostimima, preneo je "First post".

Za ovu godišnju zabavu Tramp je odabrao svoje uobičajeno tamnoplavo odelo i crvenu kravatu. Foto: Jutjub printskrin/The White House

- LJudi troše mnogo vremena i novca. Bogati ljudi! I treba im devet sati da se spreme. Ja sam imao 10 minuta. Zato sam došao kao Donald Tramp - dodao je on.

Na proslavi Noći veštica u Beloj kući, održanoj ranije ove nedelje, pažnja je bila usmerena na prvu damu Melaniju Tramp koja se u četvrtak pridružila predsedniku na Južnom travnjaku, noseći smeđi kaput, što je odstupanje od crno-belih odevnih kombinacija po kojima je inače prepoznatljiva u javnosti.

Događaj je održan u balskoj dvorani uređenoj u stilu džungle uoči ključnih međuizbora za Kongres, preneo je NJujork post.

Snimci sa događaja u Beloj kući takođe su privukli veliku pažnju na društvenim mrežama, a na njima se vide dečak u sovjetskoj vojnoj uniformi i devojčica u tradicionalnoj ruskoj nošnji, među decom koja su sakupljala slatkiše, a koje su dočekali predsednik i prva dama.

(Tanjug)

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