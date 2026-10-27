Američka vojska je potvrdila da je ubila pet ljudi na brodu za koji se sumnja da je švercovao drogu u vazdušnom napadu u istočnom Pacifiku.

Ovo je najnoviji u nizu sličnih napada u tom regionu, piše Gardijan.

Današnji napad jedan je od više od 70 takvih napada od početka drugog mandata Donalda Trampa kao predsednika, u kojima je, prema izveštajima medija, poginulo više od 240 ljudi.

 

 

Trampova administracija tvrdi da su ubijeni ljudi i njihovi brodovi bili umešani u šverc. Sam Tramp je izjavio da su Sjedinjene Države u oružanom sukobu sa latinoameričkim kartelima i opravdava napade kao neophodnu meru za zaustavljanje protoka droge u SAD.

Vlada, međutim, nije ponudila čvrste dokaze koji bi potkrepili ove tvrdnje, što pokreće pitanje legalnosti takvih operacija.

Pravni stručnjaci i grupe za ljudska prava smatraju da bi se napadi mogli okarakterisati kao vansudska ubistva. Oni ističu da su mete bili civili koji nisu predstavljali direktnu pretnju Sjedinjenim Državama.

Kurir/Gardijan

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