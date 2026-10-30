Napadi na ruske rafinerije nafte ne utiču na pripreme za predstojeće trilateralne pregovore o Ukrajini u Abu Dabiju, jer njihova priprema ne podrazumeva preuzimanje obaveza o ograničavanju borbenih dejstava, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- Ne. Zato što pripreme za pregovore ne podrazumevaju preuzimanje bilo kakvih obaveza u vezi sa ograničavanjem borbenih dejstava - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li bi napadi na rafinerije mogli da utiču na organizaciju sastanka.

Foto: Artyom Geodakyan/Zuma Press/Profimedia

 

 

On je, prenosi "Interfaks", istakao da je ruska strana u više navrata saopštila da se protivi prekidu vatre koji bi, kako je naveo, "Ukrajincima omogućio predah".

- Pregovori se pripremaju - poručio je Peskov.

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Trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD trebalo bi da budu održani posle 4. novembra, a tačan datum još nije određen.

Najveći napad na Moskvu do sada

Pokušaj napada bespilotnim letelicama na Moskvu potvrđuje da specijalna vojna operacija treba da se nastavi kako bi Rusija bila zaštićena od takvih pretnji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"RIA Novosti" su ranije, na osnovu podataka ruskog Ministarstva odbrane, objavio da je noćni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Rusiju bio najveći od početka sukoba.

Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

 

 

 - Hvala Bogu, naši sistemi protivvazdušne odbrane efikasno deluju. Ali to još jednom naglašava da se sve nastavlja i da specijalna vojna operacija mora da se nastavi kako bismo bili zaštićeni od takvih pretnji - rekao je Peskov za televiziju "Vesti".

(Interfaks/RIA Novosti)

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