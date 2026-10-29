Barak Obama ponovo se uključio u političku raspravu o američkoj spoljnoj politici, uputivši kritike na račun Donalda Trampa i načina na koji njegova administracija pristupa odnosima sa Moskvom.

Kako prenose ukrajinski mediji pozivajući se na britanski Skaj njuz, Obama smatra da politika Vašingtona prema ruskom lideru Vladimiru Putinu šalje pogrešnu poruku saveznicima Sjedinjenih Američkih Država, ali i Ukrajini, koja nastavlja rat protiv ruskih snaga.

Obama kritikovao odnos Bele kuće prema Moskvi

U središtu Obaminih kritika nalazi se pitanje koliko daleko američka administracija može da ide u pokušajima približavanja Rusiji, a da pritom ne oslabi položaj Ukrajine.

Bivši američki lider smatra da bi popustljiv odnos prema Moskvi mogao da ugrozi kredibilitet američke spoljne politike i poverenje evropskih saveznika. Foto: Javno vlasništvo/Vikipedija

NJegove kritike dolaze u trenutku kada se ponovo intenzivno govori o mogućim diplomatskim rešenjima za rat u Ukrajini i budućnosti odnosa Vašingtona i Moskve.

Sukob dva pristupa prema Rusiji

Od povratka u Belu kuću Donald Tramp insistira na potrebi da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem, uz direktne kontakte sa ruskom stranom.

Takav pristup izaziva različite reakcije u američkoj političkoj javnosti. Dok pristalice administracije smatraju da pregovori mogu da doprinesu završetku sukoba, kritičari upozoravaju da bi eventualni ustupci Moskvi mogli da oslabe ukrajinsku pregovaračku poziciju.

Obamine najnovije kritike dodatno pokazuju koliko su duboke političke razlike u Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom.

„Bela kuća kleči pred Putinom“

Govoreći na predizbornom skupu demokrata u DŽordžiji, uoči izbora za Kongres zakazanih za 3. novembar, Obama je izneo jednu od najoštrijih kritika Trampove spoljne politike.

– Dok udaljavamo ključne saveznike poput Kanade, Bela kuća kleči pred Vladimirom Putinom i izdaje Ukrajince koji se bore za svoju slobodu i demokratiju – rekao je Obama. Foto: Not supplied/WillWest News/Maksim Bogodvid/Sputnik/Profimedia, Depositphotos/chernobrovin

On je ocenio da su Sjedinjenim Američkim Državama potrebni ozbiljni ljudi u Vašingtonu i optužio aktuelnu administraciju za neodgovoran odnos prema važnim državnim pitanjima.

Napao Trampa i zbog ekonomije

Obama se nije zadržao samo na odnosima sa Rusijom. Kritikovao je i Trampovu carinsku politiku, tvrdeći da su američki potrošači ti koji plaćaju cenu trgovinskih sukoba.

Posebno je pomenuo Kanadu, jednog od najvažnijih američkih trgovinskih partnera, ukazujući na pogoršanje odnosa dve zemlje.

Bivši američki lider kritikovao je i rat sa Iranom, tvrdeći da je doprineo rastu cena nafte i drugih proizvoda i da je ugrozio bezbednost Amerikanaca.

NJegovo obraćanje održano je u završnici kampanje za kongresne izbore, na kojima demokrate pokušavaju da osvoje veću kontrolu nad američkom zakonodavnom vlašću.

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