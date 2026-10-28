NJegovo upozorenje dolazi u vreme kada sve više evropskih država građanima preporučuje da budu spremni na vanredne situacije, a američki Pentagon razvija planove za održavanje rada vojnih baza čak i ako zakaže civilna infrastruktura.

- Nabavite sve što vam treba već danas. Molim vas. Učite to zbog svoje porodice - poručio je Bondžino u ponedeljak, prenosi britanski Dejli mejl.

Amerikancima je preporučio da nabave radio za hitne slučajeve, baterije, hranu za vanredne situacije, kao i opremu za prikupljanje i filtriranje vode, uključujući tablete za pročišćavanje. Naglasio je da priprema ne znači širenje panike, nego način da se porodice lakše nose s mogućim prekidima snabdevanja.

- Nema ništa loše u tome da budete spremni. To nije panika - rekao je Bondžino, koji je nakon odlaska iz FBI-ja ponovo počeo da radi kao konzervativni komentator i podkaster.

Bondžinovo upozorenje objavljeno je nakon što su se pojavile informacije o američkom odbrambenom planu nazvanom Tvrđava (FORTRESS), čiji je cilj da omogući oružanim snagama nastavak delovanja čak i u slučaju ozbiljnog poremećaja civilne infrastrukture.

Prema navodima Dejli mejla, plan predviđa da glavne vojne baze u kontinentalnom delu SAD mogu najmanje 90 dana samostalno da obezbeđuju ključne potrebe, uključujući električnu energiju, vodu, gorivo i komunikacije.

There are warnings going out about 30 days of preparedness… take them seriously 🚨 “Get your stuff today. Please. Do it for your family!” — @dbongino https://t.co/ddGE4xGoHV — Bongino Report (@BonginoReport) October 27, 2026

Među predviđenim rešenjima spominju se prenosni nuklearni reaktori, veliki baterijski sistemi i lokalne elektroenergetske mreže nezavisne od spoljnog snabdevanja. Plan obuhvata i stvaranje zaliha municije, goriva, kritičnih minerala, elektronike, rezervnih delova i medicinskog materijala. Civilne fabrike trebalo bi, prema potrebi, da mogu da pređu na proizvodnju za odbrambene potrebe.

- Ne želimo da zavisimo od standardne civilne komunalne infrastrukture kako bismo obezbedili funkcionisanje nacionalne odbrane - izjavio je portparol Pentagona Šon Parnel za Foks njuz.

Bondžino je pozvao građane da se ugledaju na vojsku i pripreme sopstvene domove za moguće prekide u snabdevanju. Upozorio je da komšije možda neće imati viška hrane i drugih potrepština koje bi mogli da podeli sa drugima.

Upozorenja iz SAD dolaze u vreme kada nekoliko evropskih zemalja građanima savetuje da kod kuće drže osnovne potrepštine za slučaj krize. Među njima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Nemačka, Irska, Holandija i Francuska.

Britanska vlada 22. oktobra pokrenula je kampanju „Budi spreman” (Be Ready), kojom se domaćinstva podstiču da obezbede zalihe za nekoliko dana u slučaju da ekstremni vremenski uslovi, kibernetički napadi ili drugi poremećaji privremeno prekinu pružanje osnovnih usluga.

Švedske smernice idu i korak dalje: građani bi trebalo da budu sposobni da se samostalno brinu o sebi najmanje nedelju dana u slučaju krize ili rata.

- Stanje u svetu poslednjih se godina drastično pogoršalo. U našoj se blizini vodi rat. Ekstremni vremenski događaji sve su češći. Terorističke pretnje, kibernetički napadi i dezinformacijske kampanje koriste se kako bi nas oslabile i uticale na nas - navodi se u švedskim smernicama, prema Dejli mejlu.

Ni navedene evropske preporuke ni Bondžinovo upozorenje, kako ih prenosi britanski list, ne ukazuju na jednu konkretnu pretnju koja bi neposredno zahtevala gomilanje zaliha. Reč je o pripremi za različite moguće vanredne situacije. Slične preporuke najavljene su i u Japanu.

Prema pisanju Dejli mejla, japanske vlasti planiraju 2. novembra da pozovu sva domaćinstva da obezbede najmanje trodnevne zalihe hrane, vode i potprepština za održavanje higijene, kako bi mogla samostalno da funkcionišu neposredno nakon velike prirodne katastrofe, na primer snažnog zemljotresa ili vulkanske erupcije.

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