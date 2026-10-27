Brazilski senator Flavio Bolsonaro rekao je u ponedeljak da je savezna policija zatražila od njega da preda svoj pasoš nakon posete ocu, bivšem predsedniku Žairu Bolsonaru koji je u zatvoru.

Senator, koji je u nedelju u drugom krugu izbora izgubio od predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, izjavio je da namerava da postupi u skladu sa zahtevom, negirajući da planira da pobegne iz zemlje nakon izbora.

Mlađi Bolsonaro tvrdi, ne iznoseći dokaze, da se policijski zahtev zasniva na odluci sudije vrhovnog suda Alešandrea de Moraeša. Brazilski vrhovni sud i savezna policija nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

- Naloženo mi je direktno na ulici da predam svoj pasoš, a zabranjen mi je i izlazak iz zemlje - rekao je Bolsonaro u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Dodao je da se odluka sudije Moraeša temelji na izjavama njegovog mlađeg brata Eduarda Bolsonara, koji je prošle nedelje u podkastu rekao da bi Flavio trebalo da napusti zemlju ako izgubi drugi krug izbora protiv Lule.

Lula je na nedeljnim izborima ostvario istorijski četvrti mandat, iznenadivši rezultatima koji su odudarali od predizbornih anketa.

Bolsonaro je odbio da prihvati poraz i izjavio da će zatražiti poništavanje izbornih rezultata.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su izbori izgledali „namešteno”. On uoči izbora nije podržao Bolsonara, iako je Rojters objavio da su zvaničnici Stejt departmenta učestvovali u kampanji da se vrati na vlast.

- Nisam zauzimao strane, ali čini mi se kao da se radi o još jednim nameštenim izborima - rekao je Tramp novinarima ne navodeći dokaze za tu tvrdnju.

- Meni je to izgledalo jako loše.

Bolsonaro je od Lule izgubio za četiri miliona glasova, rezultat koji će biti jako teško osporiti. Manje od 35.000 birača ili 0.03 odsto od ukupnog broja, moglo je da glasa dva sata duže što je vrhovni sud odobrio.

- Samo kažem da je to izgledalo jako loše, ti izbori, način na koji su strukturirani. Taj produžetak je jako čudan - rekao je Tramp.

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