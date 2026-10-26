Tramp je tokom govora najpre komentarisao zadnjicu jednog republikanskog kandidata, a zatim pažnju okupljenih usmerio na muzičarku.

- Usput, malopre sam video jednu lepšu zadnjicu. Niki Minaž. To je teško ne primetiti - rekao je Tramp, a potom je pozvao reperku da ustane.

Dok je publika aplaudirala, dodao je kako se nada da je njegov komentar nije uvredio.

Minaž, koja je na skup stigla predsedničkim avionom Er Fors 1, na bini se pojavila u zlatnom odelu sa oznakom Gučija. Pozvala je okupljene da podrže republikanske kandidate u Mičigenu. Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Zaista nam je potrebno da svi ti sjajni ljudi budu izabrani jer je ovo velika prekretnica za našu zemlju - poručila je.

Tramp ju je nakon govora pohvalio, rekavši da nikada nije izgledala lepše te da je pametna i da razume situaciju.

TRUMP: I looked at his ass, and I've never done that with a man before. By the way, I looked at one hell of a beautiful ass before: Nicki Minaj. That's hard to miss. https://t.co/LPLeZlL4L3 — Acyn (@Acyn) October 25, 2026

Reperka se i ranije javno svrstala uz Trampa; nazivala se njegovom „najvećom obožavateljkom“, iako je tokom njegovog prvog mandata kritikovala neke njegove politike.

Inače, njeno pojavljivanje dolazi u završnici kampanje za međuizbore 3. novembra, na kojima će se odlučivati o odnosu snaga u američkom Kongresu do kraja Trampovog predsedničkog mandata. Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

U Mičigenu se vodi neizvesna trka za mesto u Senatu između demokratskog kandidata Abdula El-Sajeda i republikanca Majka Rodžersa. Tramp je tokom skupa napao El-Sajeda zbog njegovog muslimanskog porekla i vere, tvrdeći da bi u slučaju pobede u SAD pozvao džihadiste.

El-Sajed je ranije takve izjave ocenio islamofobnima, poručivši da Tramp njegovu veru koristi kako bi skrenuo pažnju s posledica svojih politika.

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