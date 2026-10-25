Upozorenja dolaze nakon što su britanske vlasti građanima preporučile da kod kuće imaju zalihe hrane i vode za najmanje tri dana. Ministar odbrane Ves Striting poručio je da je reč o pripremi za različite vanredne situacije, uključujući šumske požare, poplave i sajber-napade, a ne isključivo za mogući rat.

Ipak, preporuka je ponovo pokrenula raspravu o bezbednosti Ujedinjenog Kraljevstva u trenutku kada vojni zvaničnici upozoravaju na mogućnost ruskih sabotaža u Evropi. Premijer zasad nije potvrdio hoće li vojnu potrošnju povećati na tri posto bruto domaćeg proizvoda do 2030. godine, što zagovaraju pojedini saveznici unutar NATO-a.

- U osnovi, izrazito smo izloženi, dok Vlada Ujedinjenog Kraljevstva zabija glavu u pesak - izjavio je lord Ričard Danat, bivši načelnik Glavnog štaba britanske vojske, za Dejli mejl, pozivajući vlasti na odlučnije delovanje.

Jedan od scenarija koji zabrinjava bezbednosne stručnjake jeste mogućnost da Rusija iskoristi svoju takozvanu floru iz senke, sastavljenu od tankera kojima se, uprkos sankcijama, prevozi ruska nafta. Prema pisanju Dejli mejla, britanski odbrambeni izvori strahuju da bi neki od tih brodova mogli da posluže kao platforme za lansiranje dronova u blizini britanske obale. Takvi napadi bi mogli biti usmereni na elektrane, naftne platforme u Severnom moru, vojne baze i drugu kritičnu infrastrukturu. Cilj bi, prema procenama stručnjaka, mogao biti izazivanje štete i širenje nesigurnosti bez izrazitog napada koji bi automatski doveo do otvorenog rata s NATO-om. Foto: TASS/Sipa USA/Profimedia

Među dronovima koji bi se mogli koristiti spominje se gerbera, letelica raspona krila od oko 2,5 metra koju je moguće sakriti u teretne kontejnere. Nakon lansiranja ima dolet od približno 600 kilometara. Iako nosi relativno malu bojevu glavu, mogla bi da izazvove požare, ošteti transformatore ili ometa rad velikih aerodroma. Prema izveštajima koje prenosi Dejli mejl, američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) navodno je upozorila da bi Rusija mogla da pokuša da lansira takve bespilotne letelice s komercijalnih brodova u Sredozemlju, s mogućim metama u Italiji, Španiji ili Francuskoj. Stručnjaci upozoravaju i na ruske mlazne dronove geran-3, geran-4 i geran-5, koji bi mogli potencijalno da se koriste u sličnim operacijama. Te letelice su već korišćene u napadima na ukrajinske gradove.

Sumnje u ruske aktivnosti na moru nisu nove. Prema analizi Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), ruski dronovi navodno su tokom 15-mesečnog razdoblja nadzirali osetljive vojne lokacije u Britaniji i drugim evropskim državama. Među lokacijama koje su bile predmet nadzora navodi se i vazdušna baza RAF Lakenhit u engleskom Safoku, koju koristi američko ratno vazduhoplovstvo i koja se priprema za prihvat nuklearnog oružja. U novembru 2024. dronovi su uočeni u vazdušnom prostoru iznad te baze i još tri američke vojne lokacija u Engleskoj.

Dok su zapadni zvaničnici tada umanjivali važnost tih incidenata, analiza IISS-a povezala je lansiranje dronova s ruskim tankerom pod sankcijama koji je bio usidren u Hulu. Navodno su nadzirane i vojne lokacije u Francuskoj, Belgiji i Holandiji, uključujući područja povezana s nuklearnim kapacitetima.

- Ranjivi smo, a već smo pod ruskim napadima i situacija će se samo pogoršavati - upozorio je Filip Ingram, bivši oficir britanske vojne obaveštajne službe.

Prema njegovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin smatra da je britanska vojna moć slaba te zato pojačava delovanje u takozvanoj živoj zoni, odnosno operacije koje ostaju ispod praga otvorenog oružanog sukoba. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dodatnu pažnju privukla je ruska nuklearna podmornica Habarovsk, koja je tokom leta upućena na ispitivanja u Belom moru. Prema pisanju Dejli mejla, NATO prati njena testiranja. Podmornica istisnine oko 10.000 tona projektovana je za nošenje do šest nuklearnih torpeda Posejdon, uz konvencionalne projektile namenjene napadima na brodove i ciljeve na kopnu.

Posejdon se u ruskim predstavljanjima opisuje kao oružje koje bi podvodnom nuklearnom eksplozijom moglo izazvati razorne talase i radioaktivno zagađenje obale. Međutim, vojni analitičari upozoravaju da je projekat godinama suočen s tehničkim problemima zbog čega navodno podmornica još nije spremna za operativnu upotrebu. Pojedini stručnjaci ruske tvrdnje o njenim mogućnostima smatraju i delom propagandnog nastojanja da se zaplaši Zapad. Iako zapadni zvaničnici ne smatraju da je ruska upotreba nuklearnog oružja protiv Evrope neizbežna, upozoravaju da bi sabotaže i druge operacije mogle izazvati pogrešnu procenu i nenamernu eskalaciju.

Posebno osetljiva tačka britanske bezbednosti jeste mreža podmorskih komunikacijskih kablova. NJima se prenosi približno 95 posto svetskog međunarodnog telekomunikacijskog prometa, a Ujedinjeno Kraljevstvo gotovo u potpunosti zavisi o njima za internetsku povezanost s ostatkom sveta. Prema navodima bezbednosnih stručnjaka, Rusija koristi podmornice, izviđačke brodove i civilna plovila kako bi prikupljala podatke o lokacijama tih kablova. Analiza koju je objavio Dejli telegraf obuhvatila je više od 500 slučajeva u kojima su ruski ribarski brodovi zadržavani iznad važnih komunikacijskih pravaca koji povezuju Britaniju s Evropom i Sjedinjenim Državama.

Neka plovila, prema izveštaju, satima su plovila vrlo malom brzinom duž trasa kablova, što je izazvalo sumnje da utvrđuju njihove precizne lokacije. Foto: Vitaly Nevar/Sputnik/Profimedia

- Potpuno smo svesni aktivnosti ruskih civilnih ribarskih brodova i pratimo njihovo kretanje. Neki od tih brodova nikada nisu imali ni jednu ribu na palubi - izjavio je izvor iz NATO-a za Dejli telegraf.

Britanske vlasti potvrdile su da Rusija koristi komercijalne posrednike za ugrožavanje važne podmorske infrastrukture. Ranije ove godine britanske, američke i norveške snage navodno su sprečile tajnu rusku operaciju usmerenu na sabotažu kablova na arktičkom morskom dnu.

Mogućnost napada na komunikacijsku mrežu izaziva zabrinutost jer bi posledice mogle osetiti banke, bolnice, prometni sistemi i brojni drugi delovi privrede. Veliki prekid komunikacija mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje u svakodnevnom životu i poslovanju.

Upozorenja o ruskim pretnjama prate i rasprave o stanju britanskih oružanih snaga. Prema podacima navedenim u izveštajima koje prenosi Dejli mejl, Kraljevska mornarica raspolaže s pet operativnih fregata, šest razarača, dva nosača aviona, kao i podmorničkom flotom koju čini šest napadnih podmornica klase Astut i četiri podmornice klase Vangard, koje nose britansko nuklearno oružje. Oba britanska nosača aviona, HMS Princ od Velsa i HMS Kraljica Elizabeta, poslednjih godina imala su tehničke probleme. Istovremeno se očekuje povlačenje dodatnih ratnih brodova tokom sledećih pet godina. Foto: Armend NIMANI/AFP/Profimedia

Britanska vojska takođe je znatno smanjena i raspolaže s približno 71.000 potpuno obučenih pripadnika u aktivnoj službi, što je najmanji broj u više od dva veka, prema podacima koje navodi Dejli mejl. Metju Savil, direktor vojnih studija u britanskom Kraljevskom institutu za odbrambene i bezbednosne studije (RUSI), smatra da je jedan od najvećih problema nedostatak kapaciteta za dugotrajne vojne operacije.

- Naš je najveći problem to što nemamo dovoljno kapaciteta za održavanje operacija. Imamo kvalitetnu opremu, ali je nemamo dovoljno. Podmornice klase Astut vrlo su dobre, ali imamo ih malo. Isto važi i za borbene avione F-35 - upozorio je Savil.

Bivši oficir Ingram smatra da je britanska odbrana ozbiljno oslabljena zbog nedostatka odgovarajućih sistema između ograničenih vojnih intervencija i mogućnosti odgovora na napad velikih razmera.

NATO tvrdi da neprestano prati kretanje ruskih podmornica, ratnih brodova i tankera koji se koriste za prevoz ruske nafte uprkos sankcijama. Savez je pojačao i aktivnosti usmerene na ograničavanje delovanja ruske flote iz senke. U junu su britanski marinci zaplenili jedan tanker, a slične akcije sprovodile su i Sjedinjene Države, Francuska i Švedska. Prema NATO-u, takve operacije prisiljavaju Rusiju da deo svojih pomorskih snaga koristi za pratnju tankera, čime se smanjuju njeni kapaciteti za druge zadatke.

- Saveznici pažljivo prate aktivnosti ruske mornarice u celoj evroatlantskoj regiji - poručio je portparol NATO-a Tim Pitrak. Foto: Viacheslav Chernobrovin/Panthermedia/Profimedia

Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo je dodatna ulaganja u zaštitu kritične infrastrukture. Ministarstvo odbrane izdvojiće 330 miliona funti tokom četiri godine za jačanje zaštite podmorskih sistema, dok je za poboljšanje integrirane protivvazdušne i protivraketne odbrane predviđeno 790 miliona funti tokom sledeće četiri godine. Dodatna sredstva namenjena su širim protivvazdušnim kapacitetima, odbrani od dronova i sajber-bezbednosti. Konzervativna opozicija istovremeno zagovara projekat nazvan Britanija šild, koji bi obuhvatio mrežu presretačkih projektila, radarskih sistema i zapovednih centara za odbranu od napada velikog dometa.

Britansko Ministarstvo odbrane odbacilo je tvrdnje da vlada ne shvata ozbiljno rusku pretnju. Navelo je da planira gotovo 300 milijardi funti ulaganja u odbranu tokom četiri godine te da se sprovodi najveće kontinuirano povećanje odbrambene potrošnje od Hladnog rata. Uprkos najavljenim ulaganjima, upozorenja bivših vojnih komandanata i bezbednosnih stručnjaka ukazuju na problem koji se ne može rešiti preko noći: Britanija mora istovremeno zaštititi svoju infrastrukturu, ojačati mornaricu i protivvazdušnu odbranu te osigurati da može odgovoriti na različite oblike napada.

Najveći izazov pritom nije samo mogućnost izrazitog vojnog sukoba s Rusijom, nego i niz manjih, teško dokazivih operacija koje bi mogle postepeno da oslabe britansku bezbednost i povećati rizik od šire konfrontacije.

Dejli mejl

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