Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruske i ukrajinske vojne snage usaglašavaju rokove za prekid vatre u području grada Aljoški (Oleški) u Hersonskoj oblasti.

- LJudi koji to žele, moći će da napuste to mesto - rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

On je naveo da Rusija pozdravlja napore prve dame SAD Melanije Tramp, koja je, kako je rekao, značajno doprinela humanitarnoj operaciji u Aljoškom. Foto: SEFA KARACAN/AFP/Profimedia

Peskov je dodao da su veliki doprinos dali i ruska ombudsmanka Jana Lantratova i njen ukrajinski kolega Dmitro Lubinec. Istovremeno, Peskov je rekao da saradnja između Vašingtona i Kijeva na vojnom nivou nije prekinuta.

- Ne treba na ovo gledati kroz ružičaste naočare. Ali to ne sprečava usaglašavanje tako važnih humanitarnih misija, postizanje dogovora i usaglašavanje veoma složenih detalja - rekao je Peskov. Foto: Gugl mape printskrin

Bela kuća je ranije danas saopštila da su Sjedinjene Američke Države postigle dogovor o obustavi borbenih dejstava u tom gradu, koja bi trebalo da stupi na snagu 29. oktobra. Aljoški se nalaze na levoj obali Dnjepra, nasuprot Hersonu, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo ranije je izjavio da ukrajinske snage daljinski miniraju puteve i napadaju dronovima vozila kako bi onemogućile dopremanje hrane, goriva i lekova.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage napadaju i objekte energetske i komunikacione infrastrukture, kako bi izazvale tešku humanitarnu situaciju.

Peskov je ranije rekao da ruska vojska čini sve kako bi rešila problem dopremanja hrane i lekova, ocenivši da je situacija u gradu kritična jer, kako je naveo, ukrajinske vlasti svim sredstvima pokušavaju da to spreče.

Ne 29. oktobra, nego ćemo i ranije da stanemo sa vatrom

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov najavio je večeras da će ruske snage 27. oktobra od 4 sata ujutru, po lokalnom vremenu, obustaviti vatru na Herson radi sprovođenja humanitarne operacije u gradu Oleški, u delu Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom, kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći i bezbedno kretanje civila.

- Radi zaštite ljudi i dostavljanja socijalno važnih tereta biće sprovedeno inženjerijsko izviđanje i obezbeđeno bezbedno kretanje humanitarnog konvoja do naselja Alješki u Hersonskoj oblasti - izjavio je Gerasimov, preneo je ruski Interfaks. Foto: Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Ukrajinski zaštitnik građana Dmitro Lubinec prethodno je potvrdio je da je postignut dogovor o prekidu vatre i sprovođenju humanitarne misije u Alješkom, navodeći da će se operacija odvijati postepeno i da će njena realizacija biti izuzetno složena.

Bela kuća saopštila je 23. oktobra da će Rusija i Ukrajina privremeno obustaviti borbena dejstva u Alješkom, u delu Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom, kako bi lokalnom stanovništvu bilo omogućeno da bezbedno napusti grad. Prema tom saopštenju, dogovor je postignut posredovanjem prve dame SAD Melanije Tramp, a prekid vatre trebalo bi da počne 29. oktobra.

Prema navodima portala Meduza, do jeseni 2026. godine humanitarna situacija u gradu Alješki postala je izuzetno teška, a stanovnici su ostali bez hrane, električne energije i adekvatne medicinske pomoći, dok im je bezbedan izlazak iz grada onemogućen.

Zbog situacije u Alješkom, ruskom predsedniku Vladimiru Putinu obratio se i papa Lav XIV, koji je telefonom razgovarao sa ruskim liderom i pozvao na prekid vatre kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći i dobrovoljna i bezbedna evakuacija stanovništva.

(Tanjug)