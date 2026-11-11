Aleksandar Timofejev preuzeo je funkciju glavnog i odgovornog urednika Prve televizije. Dugogodišnji novinar i urednik najavio je razvoj programa i digitalnih sadržaja.

Poznati novinar i dugogodišnji medijski urednik Aleksandar Timofejev od danas, 11. novembra, preuzima funkciju glavnog i odgovornog urednika Prve televizije. Nakon višedecenijske karijere, tokom koje je bio na čelu informativnog programa B92, Studija B i nedeljnika NIN, Timofejev započinje novo profesionalno poglavlje.

Povodom dolaska na čelo Prve televizije, Timofejev je najavio dalji razvoj programa i sadržaja koji će publici biti dostupni i na televiziji i na digitalnim platformama.

- U ovim trenucima podvlačimo crtu i gledamo u budućnost - izjavio je Timofejev, ističući da će svoje iskustvo i poznavanje medija iskoristiti za unapređenje programa.

- Imaćemo puno toga da ponudimo. Sve vas pozivam da nas pratite, kako na TV kanalu, tako i na digitalnim platformama - poručio je novi glavni i odgovorni urednik Prve televizije.

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