Mitropolit bački Irinej Bulović nalazi se na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde je priključen na respirator, piše "Kurir".

NJegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, a Srpska pravoslavna crkva uputila je apel vernicima da se mole za njegovo ozdravljenje.

Mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. 

Foto: N. Skenderija

 

 

Srpska pravoslavna crkva sinoć je pozvala vernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog.

- Deco Svetog Save, pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog g. Irineja - navedeno je u apelu SPC.

Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je sinoć i u svim hramovima Eparhije bačke.

Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, jedan je od najuticajnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC.

 

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