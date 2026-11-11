To otkrivaju izvori ukrajinskog portala Kijev Independent, koji su odnose dvoje visokopozicioniranih zvaničnika opisali kao problematične, tvrdeći da je Jermak pogrešno tumačio poruke iz Trampove administracije i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom predstavljao diplomatske uspehe koji zapravo nisu postojali.

Prema informacijama do kojih je došao Kijev Independent, komunikacioni kanal uspostavljen je posle Trampove inauguracije 2025. godine. Zelenski je tada Jermaku poverio zadatak uspostavljanja kontakata sa najvišim američkim zvaničnicima.

Jermak i Vajls razgovarali su često tokom nastupajućih meseci, sve do njegova odlaska sa dužnosti u novembru 2025., nakon što su istražitelji ukrajinskog Nacionalne antikorupcijske kancelarije pretražili njegov dom. Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

Dvojica ukrajinskih zvaničnika, kao i jedan visoki američki zvaničnik, potvrdili su za Kijev Independent da je takav oblik komunikacije doneo više štete od koristi.

Uspesi koji nisu postojali

Jedan od visokih ukrajinskih zvaničnika objasnio je da Jermak nije razumeo način na koji američki političari komuniciraju, posebno razliku između kurtoaznih diplomatskih odgovora i stvarnih političkih obećanja.

Vajls bi, na primer, pristala da razmotri određeni zahtev ili mogućnost organizovanja sastanka, ali Jermak bi takve izjave protumačio kao čvrste garancije.

Potom bi, prema tvrdnjama izvora, odlazio Zelenskom i predstavljao ih kao vlastite diplomatske pobede.

"Suzi bi mu na neki zahjev odgovorila da će videti šta može da učini, a Jermak bi zatim otišao predsedniku i predstavio to kao svoj uspeh", ispričao je visoki ukrajinski zvaničnik.

President Trump got into a heated exchange with Ukrainian President Volodymyr Zelensky during an extraordinary Oval Office meeting on Friday in which he raised his voice and called the foreign leader “disrespectful.” Read the full story here: https://t.co/VNmdKfdxCp https://t.co/T6hYyeQ7dE — The Hill (@thehill) February 28, 2025

Takvi nesporazumi, prema istom izvoru, izazvali su nekoliko ozbiljnih problema koji su dodatno otežali odnose Ukrajine sa Trampovom administracijom.

Kijev Independent zatražio je Jermakov komentar, ali odgovor nije stigao do objave teksta.

Šta se dogodilo u Ovalnoj sobi?

Posebno su zanimljive tvrdnje izvora bliskog Trampovoj administraciji prema kojem je Jermakovo pogrešno razumevanje raspoloženja u Beloj kući uveliko pridonelo katastrofalnom sastanku Trampa i Zelenskog u Ovalnoj sobi.

Susret dvojice predsednika završio je javnim sukobom pred televizijskim kamerama i postao jedan od najtežih trenutaka u odnosima Vašingtona i Kijeva.

Prema navodima izvora, Jermak nije shvatao koliko je nepopularan među američkim zvaničnicima. Foto: Iks printskrin/NEXTA, Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Bivši američki posebni izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog navodno je pokušao da uveriti Zelenskog da odustane od sastanka u Ovalnoj sobi, upozoravajući na moguće posledice.

NJegova su upozorenja, međutim, zanemarena, pri čemu je Jermak, kako tvrdi izvor, odigrao presudnu ulogu. Reč je o tvrdnjama anonimnog izvora koje Kijev Independent nije predstavio kao nezavisno potvrđen zaključak o uzrocima sukoba.

Okrenuo leđa čoveku koji je podržavao Ukrajinu

Još ozbiljnije optužbe odnose se na Jermakovo postupanje prema Kelogu, koji je slovio za jednog od najnaklonjenijih ukrajinskoj strani među visokim zvaničnicima Trampove administracije.

Kako su se tokom druge polovine 2025. godine intenzivirale korupcijske optužbe protiv Jermaka, on je, prema izvoru bliskom američkoj administraciji, počeo namerno potkopavati Kelogov položaj.

Cilj mu je navodno bio da se približi Stivu Vitkofu, koji je preuzimao sve važniju ulogu u američkim diplomatskim aktivnostima.

"U jednom trenutku jednostavno je prestao da odgovara Kelogu, iako je ovaj još obavljao službenu dužnost. Namerno mu je potkopavao autoritet kako bi se dodvorio Vitkofu", rekao je izvor. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

Prema njegovim rečima, Jermak je imao izrazito visoko mišljenje o vlastitim diplomatskim sposobnostima.

"Zaista je verovao da je toliko harizmatičan i uverljiv da može da pridobije bilo koga. Ali nije mogao", dodao je.

Upozorenja su stizala i pre Trampovog povratka

Jermakovi kontakti sa američkim zvaničnicima nisu započeli Trampovim povratkom u Belu kuću. Tokom administracije DŽoa Bajdena održavao je intenzivnu komunikaciju sa tadašnjim savetnikom za nacionalnu sigurnost DŽejkom Salivenom.

Prema izvoru bliskom Trampovoj administraciji, Saliven je čak upozorio jednog od ključnih članova nove administracije na probleme koje bi mogao da izazove moćni saradnik ukrajinskog predsednika.

Drugi visoki ukrajinski zvaničnik naglasio je da Jermak i Vajls, baš kao ni ranije Jermak i Saliven, nisu bili prijatelji. NJihov komunikacioni kanal opisao je kao odnos koji je izazivao više zabrinutosti nego što je imao stvarnu političku važnost.

Jermak, prema dostupnim svedočanstvima, nije uživao naročitu naklonost ni među evropskim zvaničnicima.

"Moramo sarađivati sa njim, on je čovek Zelenskog. Nemamo izbora", rekao je jedan visoki evropski zvaničnik za Kijev Independent još u novembru 2025. godine.

Suzi Vajls prošle je nedelje napustila položaj šefa Trampove kancelarije posle teškog poraza republikanaca na međuizborima, na kojima je stranka izgubila kontrolu nad oba doma Kongresa.

NJeni kontakti sa Jermakom sada otvaraju dodatna pitanja o načinu na koji su se vodili odnosi dve administracija, posebno u periodu kada je Ukrajina nastojala da osigura nastavak američke političke i vojne podrške.

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