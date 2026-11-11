On je na bezbednosnoj konferenciji u Moskvi kazao da bi države članice NATO zauzvrat dobile dodatne pojedinačne bezbednosne garancije od Rusije, prenela je Nova gazeta.

Kazao je da Rusija razmatra i opciju kolektivnih odbrambenih saveza ili bilateralnih sporazuma o uzajamnoj pomoći, poput onih koje ima sa Belorusijom i Severnom Korejom.

Po njegovim rečima, postoji i mogućnost potpisivanja sporazuma koji predviđaju da se ne pomažu međusobni protivnici u slučaju agresije, poput pakta koji Moskva ima sa Iranom.

Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

 

Pojedini evropski političari protive se bilo kakvoj raspravi o celokupnoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, ističući da se najpre mora postići napredak u vezi sa Ukrajinom, uključujući prekid vatre, dok su zvaničnici SAD otvoreni za takvu raspravu, piše Rojters.

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