Prema njegovim rečima, postojeći bezbednosni mehanizam loše funkcioniše, što je pokazao i sukob u Ukrajini.
- U suštini, ceo organizam je bolestan, a u Ukrajini je samo pukao gnojni čir. Zato je neophodno lečiti čitav organizam. Ovde flaster neće pomoći - ocenio je Medinski, preneo je Sputnjik.
Poručio je da bi Evropi bilo korisno da se ugleda na američke izaslanike Stiva Vitkofa i DŽareda Kušnera kada je reč o nastojanjima da se postigne mir u Ukrajini.
- Nismo dobili nijednu mirovnu inicijativu, nijedan mirovni predlog od evropskih zemalja. Zato nije jasno o čemu bismo razgovarali. Ako su ovde došli kao turisti, neka razgovaraju u lobi baru hotela, rekao je Medinski.
On je takođe optužio Evropljane da su saučesnici u stradanju civilnog stanovništva u Ukrajini.
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Govoreći o Kušneru i Vitkofu, Medinski je pozitivno ocenio njihovu ulogu u pregovorima.
- Ali nije važno kako je mi ocenjujemo, već koliko će života biti spaseno zahvaljujući njihovoj aktivnoj posredničkoj misiji, naglasio je Medinski.
On je potvrdio da su humanitarna pitanja bila jedna od tema dvodnevnih trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
- Da, ta tema je pokrenuta. Članovi naše delegacije posebno su se bavili tim pitanjima, naveo je Medinski, odgovarajući na pitanje novinara o humanitarnom aspektu razgovora.
Rekao je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o novoj velikoj razmeni zarobljenika tokom razgovora u Abu Dabiju.
Ocenjujući rezultate razgovora, Medinski je poručio da postoji osnova za njihov nastavak.
- U principu, postoji osnova za dalji rad, rekao je Medinski.
Pregovori delegacija Rusije, SAD i Ukrajine završeni su prethodno danas u Abu Dabiju.
Sve delegacije napustile su mesto održavanja sastanka u pratnji policijskih vozila. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.