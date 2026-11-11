Prema njegovim rečima, postojeći bezbednosni mehanizam loše funkcioniše, što je pokazao i sukob u Ukrajini.

- U suštini, ceo organizam je bolestan, a u Ukrajini je samo pukao gnojni čir. Zato je neophodno lečiti čitav organizam. Ovde flaster neće pomoći - ocenio je Medinski, preneo je Sputnjik.

Poručio je da bi Evropi bilo korisno da se ugleda na američke izaslanike Stiva Vitkofa i DŽareda Kušnera kada je reč o nastojanjima da se postigne mir u Ukrajini. Foto: Jacquelyn MARTIN/AFP/Profimedia

- Nismo dobili nijednu mirovnu inicijativu, nijedan mirovni predlog od evropskih zemalja. Zato nije jasno o čemu bismo razgovarali. Ako su ovde došli kao turisti, neka razgovaraju u lobi baru hotela, rekao je Medinski.

On je takođe optužio Evropljane da su saučesnici u stradanju civilnog stanovništva u Ukrajini.

Govoreći o Kušneru i Vitkofu, Medinski je pozitivno ocenio njihovu ulogu u pregovorima.

- Ali nije važno kako je mi ocenjujemo, već koliko će života biti spaseno zahvaljujući njihovoj aktivnoj posredničkoj misiji, naglasio je Medinski. Russian Defence Ministry Press S/Zuma Press/Profimedia, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

On je potvrdio da su humanitarna pitanja bila jedna od tema dvodnevnih trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Da, ta tema je pokrenuta. Članovi naše delegacije posebno su se bavili tim pitanjima, naveo je Medinski, odgovarajući na pitanje novinara o humanitarnom aspektu razgovora.

Rekao je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o novoj velikoj razmeni zarobljenika tokom razgovora u Abu Dabiju. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Ocenjujući rezultate razgovora, Medinski je poručio da postoji osnova za njihov nastavak.

- U principu, postoji osnova za dalji rad, rekao je Medinski.

Pregovori delegacija Rusije, SAD i Ukrajine završeni su prethodno danas u Abu Dabiju.

Sve delegacije napustile su mesto održavanja sastanka u pratnji policijskih vozila. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

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