Bivša predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se na društvenim mrežama povodom sve učestalijih zloupotreba njenog imena i fotografija. Upozorila je javnost na pojavu lažnih profila koji se predstavljaju kao ona, a putem kojih se šalju poruke sa zahtevima za uplatu novca.

Kolinda Grabar-Kitarović posebno je istakla da nema profil na TikToku i da se ograđuje od svih poruka i aktivnosti koje se na toj platformi odvijaju u njeno ime. Ukazala je i na to da razvoj veštačke inteligencije dodatno otežava prepoznavanje prevara i zloupotrebe identiteta.

- Dragi prijatelji, lažni profili i sadržaji na društvenim mrežama sve su učestaliji, a moje ime i fotografije često se zloupotrebljavaju u razne svrhe, uključujući i pokušaje finansijske i druge prevare.

Foto: Greek photonews / Alamy / Profimedia

 

 

Poslednjih dana zaprimili smo upozorenja o lažnim profilima na TikToku putem kojih se, u moje ime, šalju poruke sa zahtevima za uplatu novca. Naglašavam kako nemam profil na TikToku, te se u potpunosti ograđujem od takvih poruka i aktivnosti.

S ubrzanim razvojem veštačke inteligencije (AI), pokušaji prevara i zloupotrebe identiteta postaju sve sofisticiraniji i teže prepoznatljivi.

Stoga ponovno pozivam na oprez i odgovorno korištenje društvenih mreža. Uvek proveravajte izvore informacija, ne delite privatne ni finansijske podatke s neproverenim računima i ne odgovarajte na sumnjive zahteve za uplatu novca - napisala je Kolinda koja je potom podelila i njene zvanične naloge na društvenim mrežama.

(Blic)

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