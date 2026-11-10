Prema informacijama za koje "Indeks" tvrdi da je dobio od pouzdanih izvora, policija je kobnog dana intervenisala i na njegovoj porodičnoj adresi, pre nego što je završio u bolnici.

Intervencija je usledila nakon prijave člana porodice za nasilje u porodici kao i da je Periš psihički poremećen i da ima paranoidne misli. Istog dana, porodica je zatražila i hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Four medical technicians are suspected of murdering a 32-year-old athlete at a Zagreb psychiatric clinic. Kristian Josip Periš died on Oct 21 at the Jankomir addiction ward in Croatia 🇭🇷. Staff deny he was beaten; the autopsy is pending. #Croatia 🇭🇷 #Zagreb #Yugoslavia https://t.co/OQwYH4ytNb — Yugoslavia (@NewYugoslavia) November 8, 2026

Novi detalji proističu iz policijskih izveštaja i službenih beleški prikupljenih tokom krivične istrage. Iz njih je moguće rekonstruisati neke od događaja koji su prethodili Periševoj smrti, uključujući policijsku intervenciju u kući, dve intervencije u bolnici i njegovo ponašanje prema medicinskom osoblju.

Policija intervenisala na porodičnoj adresi

Prema policijskom izveštaju o intervenciji po prijavi o nasilju u porodici, službenici VII policijske zagrebačke stanice došli su na adresu porodice 21. oktobra. Pozvao ih je član porodice koji je prijavio da je Periš u psihički poremećenom stanju sa paranoičnim mislima.

Prema rečima jedne od Perišovih sestara, porodica je tog dana zatražila i hitnu medicinsku pomoć jer mu se zdravlje pogoršalo. Nakon toga, primljen je na odeljenje psihijatrije klinike Sveti Ivan. Međutim, prema informacijama do kojih je došao "Indeks", Periš je samo ostavljen u bolnici, i dok je čekao da ga lekari pregledaju, počeo je da pravi probleme.

CCTV from Zagreb's Jankomir psychiatric hospital in Croatia 🇭🇷 shows staff kneeling on athlete Kristian Josip Peris with a pillow over his head for 8 minutes before he died, Jutarnji reports. Four medical technicians are in custody. #Croatia 🇭🇷 #Zagreb #Jankomir #Yugoslavia https://t.co/zcN8lTxgb2 — Yugoslavia (@NewYugoslavia) November 9, 2026

Zbog toga je policija dva puta intervenisala u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan istog dana.

"Ne želim da uđem, prošlog puta ste me davili i vezali za krevet"

Službena beleška pokazuje da su dežurna lekarka hitne pomoći Silvana Jelavić i zaposleni u klinici Dražen Šenjuga prijavili da imaju problema sa pacijentom koji ih verbalno napada, vređa i preti ubistvom osoblju i svim muslimanima. Međutim, prema policijskom izveštaju, kada su policajci razgovarali sa dr Jelavićem u 15:23 časova, Periš je već sedeo na klupi i nije pružao otpor niti je bio agresivan.

Posle nekog vremena, pristao je da uđe u bolnicu, ali je pre toga rekao:

- Ne želim da uđem unutra, prošlog puta ste me davili i vezali za krevet, ne želim da me lekari diraju, želim samo da razgovaram sa policijom.

Nakon ulaska u bolnicu, primio je terapiju. Policajci su izjavili da tokom njihovog lečenja nije bio agresivan, već je sarađivao sa zdravstvenim radnicima i policajcima.

Policajci su ponovo pozvani u bolnicu oko 17 časova. Čak ni tada nisu morali da intervenišu. Zatekli su dr Luciju Mance Šenjug i medicinske tehničare i Periša, koji je već bio vezan za krevet.

Prema policijskoj belešci, pacijent je bio vidljivo ošamućen i dezorijentisan.

Doktorka je rekla policiji da su ga uspešno osigurali za krevet i da nema potrebe za daljim policijskim delovanjem. Takođe je izjavila da Periš nije pretio niti ugrožavao nikoga od medicinskog osoblja i da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili krivičnog dela. Policija je potom napustila bolnicu.

Snimak sa video nadzora otkriva detalje smrti

Prema informacijama iz istrage, radnje četvorice medicinskih tehničara koje su se završile Perišovom smrću dogodile su se između 20:02 i 20:12 u sobi 1A muškog odeljenja integrativne psihijatrije.

Istražitelji kažu da je Periš, dok je bio vezan za krevet, pokušao da se oslobodi i ustane tokom mentalnog sloma. Snimak sa video nadzora, koji je pregledala policija, prikazuje ga kako leži budan na krevetu, vezan kaiševima oko nogu, ruku i grudi.

Prema opisu snimka, tri medicinska tehničara su ga pritiskala rukama uz krevet, dok je četvrti zatezao kaiševe. Zatim mu je jedan pritisnuo lice, a drugi mu je stavio jastuk na glavu. Dvojica su mu pritiskala kolena na vrat, dok su ga drugi udarali u glavu i stomak.

Prema policijskom izveštaju, osumnjičeni su nastavili da pritiskaju jastuk na Periševo lice i kolena na vrat čak i nakon što je prestao da se opira.

Snimak potom prikazuje pokušaj reanimacije.

Porodica sumnja u objašnjenje lekara

Prema rečima Perišove sestre, porodica je te večeri dobila vest iz bolnice da je Kristijan preminuo. Kada su stigli u bolnicu, osoblje je u početku odbilo da im dozvoli da vide njegovo telo. Prema rečima sestre, lekar im je rekao da je bio agresivan, da su mu davali terapiju, da je bio vezan i da je prestao da diše.

Porodica je kasnije primetila plave tragove oko njegovog vrata, rane ispod usne i krv na telu. Prema onome što je sestra rekla policiji, lekar im je rekao da su povrede posledica intubacije.

Članovi porodice su takođe rekli policiji da im je u bolnici rečeno da je Periš preminuo od srčane insuficijencije. Ovo objašnjenje je izazvalo njihove sumnje, posebno s obzirom na povrede koje je zadobio.

(Indeks)