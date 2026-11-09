On tvrdi da je Moskva sve spremnija da rizikuje.

- Ovo je najopasnije razdoblje koje pamtim u svom odraslom životu - rekao je Najton za Fajnenšal tajms.

Dodao je da pretnja raste, pre svega iz Rusije, ali i šire u svetu. Prema njegovim rečima, Britanija mora da sustigne svoje evropske saveznike. Ti saveznici su, kaže, mnogo svesniji koliko je Kremlj postao spreman na rizik.

Najton smatra da izraz „hibridna aktivnost” više ne opisuje ono što Rusija radi na evropskom tlu.

- Govorimo o ciljanim atentatima, o sabotažama, o sajber-napadima - poručio je.

NJegove reči dolaze u trenutku kada evropski bezbednosni zvaničnici istražuju da li su iz Rusije stigle pretnje bombama upućene evropskim avio-kompanijama i medijima. Obaveštajne službe više zemalja zajedno traže izvor pretnji. Naglašavaju da je do službenog pripisivanja odgovornosti još dug put, iako su neki unutar te zajednice uvereni da iza svega stoji Moskva. Rusija je dosad negirala umešanost u hibridne napade u Evropi. Foto: Lucy North/PA Images/Profimedia

Vlada je pozvala domaćinstva da naprave zalihe vode i hrane zbog mogućih poremećaja koje bi izazvale neprijateljske države. Najton je za Bi-Bi-Si otkrio da je taj poziv shvatio ozbiljno. Sa suprugom je proveo vikend čisteći ormare i otkrio da u njegovu domaćinstvu „ima puno konzervi”.

- Stavio sam nekoliko dodatnih polica. To je nešto o čemu bismo svi trebalo da razmislimo - rekao je.

- Naša prva linija odbrane su hitne službe i oružane snage, ali svi možemo da pridonesemo pripremi - naglasio je.

Najton je već prošlog meseca u tekstu za Indipendent upozorio da Evropa mora da preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu. Rat se vratio na kontinent, a bezbednost se, kaže, više ne sme uzimati zdravo za gotovo.

"Ovde se ne radi o pripremi za rat, nego o njegovom sprečavanju", napisao je.

"Istorija je više puta pokazala da slabost izaziva agresiju, a snaga čuva mir”, dodao je.

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