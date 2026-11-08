U svom večernjem obraćanju, Zelenski je izjavio da su navodna krivična dela, koja su predmet istrage Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine i srodne mu agencija, "uistinu sramna i apsolutno neprihvatljiva".

- Zbog ovoga su već usledila razrešenja u Službi bezbednosti Ukrajine, a biće donete i druge kadrovske odluke - rekao je Zelenski, dodajući da očekuje sprovođenje potpune istrage koja će dati konkretne rezultate.

Zelenski je izjavio da je predložio novi zakon prema kojem bi svi zaposleni u SBU, službi koja poseduje široka ovlašćenja u sferi sprovođenja zakona i vojnim pitanjima, bili u obavezi da javno prijave svoju imovinu. Foto: Christopher Katsarov/PA Images/Profimedia

Antikorupcijski organi su ove nedelje podigli optužbe protiv nekoliko visokih zvaničnika bezbednosnih i pravosudnih službi, zbog njihove navodne uloge u zaštiti velike kriminalne grupe.

Ove sedmice određen pritvor i dvojici policijskih zvaničnika

Istražitelji navode da je ta grupa vodila centre za prevare, trgovala drogom i proizvodila falsifikovani novac i cigarete, uz pomoć visokih službenika SBU, Nacionalne policije i Kancelarije glavnog tužioca.

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Pojedinci su čak pomagali u planiranju otmica i drugih oblika nasilja za potrebe te kriminalne grupe.

Ukrajinski sud je u petak odredio pritvor, uz mogućnost kaucije, bivšem generalu SBU u vezi sa ovim slučajem.

Ove sedmice je određen pritvor i dvojici policijskih zvaničnika, kao i još jednom osumnjičenom, prenosi Srbija danas.

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