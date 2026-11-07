Grad sa više od tri miliona stanovnika ulazi u još jednu ratnu zimu dok se nastavljaju napadi na energetska postrojenja, što dovodi do dugotrajnih prekida u snabdevanju električnom energijom. Ukrajina se pritom suočava sa nedostatkom protivvazdušnog oružja potrebnog za obaranje brzih projektila i bespilotnih letelica.

Buka generatora čuje se na ulicama osvetljenim bakljama, dok se temperature spuštaju prema mrazu, a stanovnici čekaju povratak centralnog grejanja. Nestašice vode širom grada znaju da traju satima i učestalije su nego prethodnih godina.

"Zapravo, ovo su posledice propusta u sprovođenju odluka na gradskom nivou"

Mostovi nad rekom Dnjepar u Kijevu takođe su postali meta napada, zbog čega dolazi do saobraćajnih zastoja u gradu. Nestašice struje osim toga učestalo zaustavljaju rad metroa. Zelenski je u svojoj poslednjoj kritici na račun gradske uprave opisao nastalu situaciju kao izuzetno ozbiljnu.

I held a coordination call on the efforts in our region to address the aftermath of Russian strikes and restore energy supplies. The situation is worst in Kyiv – people and businesses are facing prolonged power and water outages, and the challenges are extremely serious. In fact, these are the consequences of the failure to implement decisions at the city level on preparations for the heating season, as well as of this Russian operation against Ukraine’s energy infrastructure. The Ukrainian government is providing additional resources and taking measures that can help. This includes supplying equipment and accelerating restoration work. We also have agreements with Germany and Spain – I discussed this with leaders and companies during my visits – on the supply of necessary generators, cables, and other equipment. There were also reports on the situation in Dnipro, Kharkiv, the Poltava, Cherkasy, and Vinnytsia regions, Odesa and the region, as well as the Zhytomyr, Sumy, and Kyiv regions. We also held separate discussions with representatives of energy companies – both state-owned and private – about the need to bring in additional crews and accelerate restoration. The Prime Minister of Ukraine reported on the launch of a program of additional monthly payments for everyone involved in restoration work – including energy workers, utility workers, railway workers, and employees of water treatment and water supply facilities. Importantly, designated capabilities of the Armed Forces of Ukraine are being brought in to restore the power grid and energy facilities. There were reports from the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the Commander of the Air Force on the use of combat aircraft, groups protecting energy and infrastructure facilities, and mobile fire groups to shoot down “shaheds.” We are preparing additional supplies of munitions for F-16s – relevant agreements with our partners are already in place. The Prime Minister of Ukraine has also received separate instructions regarding communication with neighboring countries and the operation of export Solidarity Lanes. I thank each and every one of you who truly does EVERYTHING possible and works around the clock for our people! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 6, 2026

Rekao je da se grad suočava sa najgorom energetskom situacijom dosad te je nagovestio da je Kličkova uprava delom odgovorna za to. "Zapravo, ovo su posledice propusta u sprovođenju odluka na gradskom nivou kojima je trebalo da se pripremi sezona grejanja, kao i ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu", napisao je na platformi X.

U dva odvojena saopštenja Kličko je danas optužio vladu da "cinično" odugovlači sa odobravanjem plana otpornosti za grad te je kritike Zelenskog na račun Kijeva opisao kao "neprestane manipulacije". "Jer u svojim pokušajima da se reši Klička na bilo koji način, stvaranjem neprestanih prepreka i nepomaganjem glavnom gradu, središnja vlast zapravo uništava Kijev", rekao je.

Ove prozivke samo su najnoviji nastavak dugogodišnje svađe između Zelenskog, koji je na mesto predsjednika izabran 2019. godine, i Klička, bivšeg bokserskog prvaka koji je gradonačelnik od 2014. godine.

⚡️️ Police searches at energy company deepen Zelensky-Klitschko tensions over Kyiv's winter preparations. Kyiv’s city-run heating company, Kyivteploenergo, accused the police of pressuring the company and seizing important documents pertaining to the capital’s energy resilience plan on Nov. 6. https://t.co/1ZCfOk6cgs — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 6, 2026

Izbori su tokom ratnog stanja u Ukrajini zabranjeni, što znači da obojica duže obavljaju svoje dužnosti nego što bi im mandati inače dopuštali. Ranije tokom rata Zelenski je kritikovao gradske zvaničnike zbog stanja kijevskih skloništa, nakon što su tri osobe poginule trčeći prema zaključanim skloništima.

Kličko je pak optužio Zelenskog da pokušava da stekne političke poene napadajući ga. Obojica muškaraca jedan drugog retko oslovljavaju imenom. U intervjuu za ukrajinsku javnu televiziju Suspilne, objavljenom prekjuče, Kličko je rekao da njegovi pozivi na sastanak sa Zelenskim, kako bi zajedno rešili probleme Kijeva, ostaju bez odgovora. Foto: Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NJegove izjave usledile su nekoliko dana nakon što je Zelenski rekao da je kontaktirao niz bivših visokih zvaničnika kako bi preuzeli vođenje kijevske vojne uprave, paralelne ratne vlasti koja odgovara direktno predsedniku, ali niko od njih nije pristao.

Obraćajući se novinarima, Zelenski je rekao da je saradnja između Klička i zvaničnika koje je imenovao predsednik "teška". "Jer čim počnemo da razgovaramo sa nekim zvaničnicima o tome kako da ojačamo Kijev, gradonačelnik stekne utisak da neko želi da ga zameni", prenela je televizija Suspilne reči Zelenskog.

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