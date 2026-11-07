Grad sa više od tri miliona stanovnika ulazi u još jednu ratnu zimu dok se nastavljaju napadi na energetska postrojenja, što dovodi do dugotrajnih prekida u snabdevanju električnom energijom. Ukrajina se pritom suočava sa nedostatkom protivvazdušnog oružja potrebnog za obaranje brzih projektila i bespilotnih letelica.
Buka generatora čuje se na ulicama osvetljenim bakljama, dok se temperature spuštaju prema mrazu, a stanovnici čekaju povratak centralnog grejanja. Nestašice vode širom grada znaju da traju satima i učestalije su nego prethodnih godina.
"Zapravo, ovo su posledice propusta u sprovođenju odluka na gradskom nivou"
Mostovi nad rekom Dnjepar u Kijevu takođe su postali meta napada, zbog čega dolazi do saobraćajnih zastoja u gradu. Nestašice struje osim toga učestalo zaustavljaju rad metroa. Zelenski je u svojoj poslednjoj kritici na račun gradske uprave opisao nastalu situaciju kao izuzetno ozbiljnu.
Rekao je da se grad suočava sa najgorom energetskom situacijom dosad te je nagovestio da je Kličkova uprava delom odgovorna za to. "Zapravo, ovo su posledice propusta u sprovođenju odluka na gradskom nivou kojima je trebalo da se pripremi sezona grejanja, kao i ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu", napisao je na platformi X.
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U dva odvojena saopštenja Kličko je danas optužio vladu da "cinično" odugovlači sa odobravanjem plana otpornosti za grad te je kritike Zelenskog na račun Kijeva opisao kao "neprestane manipulacije". "Jer u svojim pokušajima da se reši Klička na bilo koji način, stvaranjem neprestanih prepreka i nepomaganjem glavnom gradu, središnja vlast zapravo uništava Kijev", rekao je.
Ove prozivke samo su najnoviji nastavak dugogodišnje svađe između Zelenskog, koji je na mesto predsjednika izabran 2019. godine, i Klička, bivšeg bokserskog prvaka koji je gradonačelnik od 2014. godine.
Izbori su tokom ratnog stanja u Ukrajini zabranjeni, što znači da obojica duže obavljaju svoje dužnosti nego što bi im mandati inače dopuštali. Ranije tokom rata Zelenski je kritikovao gradske zvaničnike zbog stanja kijevskih skloništa, nakon što su tri osobe poginule trčeći prema zaključanim skloništima.
Kličko je pak optužio Zelenskog da pokušava da stekne političke poene napadajući ga. Obojica muškaraca jedan drugog retko oslovljavaju imenom. U intervjuu za ukrajinsku javnu televiziju Suspilne, objavljenom prekjuče, Kličko je rekao da njegovi pozivi na sastanak sa Zelenskim, kako bi zajedno rešili probleme Kijeva, ostaju bez odgovora.
NJegove izjave usledile su nekoliko dana nakon što je Zelenski rekao da je kontaktirao niz bivših visokih zvaničnika kako bi preuzeli vođenje kijevske vojne uprave, paralelne ratne vlasti koja odgovara direktno predsedniku, ali niko od njih nije pristao.
Obraćajući se novinarima, Zelenski je rekao da je saradnja između Klička i zvaničnika koje je imenovao predsednik "teška". "Jer čim počnemo da razgovaramo sa nekim zvaničnicima o tome kako da ojačamo Kijev, gradonačelnik stekne utisak da neko želi da ga zameni", prenela je televizija Suspilne reči Zelenskog.