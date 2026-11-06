Šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov predvodiće ukrajinsku delegaciju tokom trilateralnih pregovora zakazanih za sledeću nedelju u Abu Dabiju, prenela je američka televizijska mreža "CBS News".

Budanov je rekao da ne očekuje se značajan pomak, ali sama činjenica da su se ukrajinska i ruska delegacija dogovorile o neposrednom susretu smatra se korakom napred. Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Avalon / Profimedia

Prema njegovim rečima, ova runda neće biti poslednja. Razgovori će biti usmereni na spremnost strana da okončaju rat.

Budanov je rekao da bi vojno iskustvo učesnika moglo da olakša pregovore o tehničkim modalitetima potencijalnog prekida vatre.

Ko je general Kiril Budanov - biografija?

General-potpukovnik Kiril Budanov (40), rođen je 4. januara 1986. godine i prvi je šef kabineta predsednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, koji je profesionalni vojnik, a ne birokrata. On je popularan u javnosti, ljudi ga vole, kao šef obaveštajne službe postigao je odlične rezultate, a mnogi su ga u prethodnim mesecima videli i kao potencijalnog predsedničkog kandidata na izborima.

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Šef kabineta, a samim tim, prema nekima, drugi najmoćniji čovek u Ukrajini, bio je šef ukrajinske vojne obaveštajne službe. Sa punih 39 godina, Budanov je postao do sada najmlađi šef predsedničkog kabineta, baš kao što je 2020. godine postao i najmlađi šef vojnoobaveštajne službe HUR. Od 2014. godine učestvovao je u operacijama u Donbasu, gde je dva puta ranjen, i u oblastima Ukrajine koje je preuzela Rusija.

Nakon što je 2007. godine diplomirao na Institutu kopnenih snaga u Odesi, započeo je vojnu karijeru u Specijalnim snagama (HUR) Ministarstva odbrane. Prema izveštajima medija, učestvovao je u nizu tajnih specijalnih vojnih operacija i odlikovan je Ordenom viteza Ordena za hrabrost, jednim od nekoliko državnih odlikovanja koje je zaradio. NJujork tajms je objavio da je Budanov bio jedan od pripadnika elitne Jedinice 2245 koju je obučavala CIA.

Godine 2016, dok je još bio potpukovnik, navodno je predvodio jedinicu specijalnih snaga u amfibijskom napadu na Krimu kako bi postavili eksploziv na aerodromu. Međutim, nakon sletanja, upali su u zasedu ruskih komandosa. Ukrajinske snage su uspele da se povuku na teritoriju koju kontroliše Ukrajina.

Prema nezvaničnim informacijama, Budanov je nakon ranjavanja u borbama u Donbasu prevezen u Sjedinjene Američke Države na lečenje u Nacionalnom vojnomedicinskom centru "Volter Rid".

Mnogo poznatiji je postao, piše Dojče vele (DW), nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. Foto: Depositphotos

- Danas je Budanov poznat i stručnim službama na Zapadu, nakon što je obaveštajna služba dospela na naslovne strane širom sveta spektakularnim napadima dronovima na vojne aerodrome i druge ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Usledili su napadi na ruske borove šume, rafinerije i naftne terminale na Crnom moru. Nakon potapanja dva ratna broda od strane HUR-a, Zelenski je Budanovu u februaru 2024. dodelio titulu Heroja Ukrajine - navodi DW.

U septembru 2022. bio je uključen u najveću operaciju razmene zarobljenika između Ukrajine i Ruske Federacije, kada se kući vratilo 215 ukrajinskih branilaca, uključujući više od 100 boraca i komandanta puka Azov. Budanov je takođe bio u vestima kada je, u novembru prošle godine, helikopterom sleteo sa jedinicama vojne obaveštajne službe u oblast Pokrovskog, grad na zapadu Donjecke oblasti, koji je ruska vojska do tada već proglasila svojom.

Na početku ukrajinske kontraofanzive u junu 2023. godine pojavio se video na kojem je pola minuta ćutao ispred kamere, uz natpis "Još toga, planovi vole tišinu", a na drugom videu objavljenom povodom Dana obaveštajnih službi, duva svećice na torti uz zvuke eksplozija. Snimljen je sa tortom u obliku mape Ruske Federacije koju je dobio za rođendan.

Međutim, nije sve uvek išlo po planu. U jesen 2022. godine, predvideo je da će ukrajinska vojska biti na Krimu do leta 2023. godine. DW podseća na jednu od najpoznatijih operacija pod Budanovim, regrutovanje ruskog vojnog pilota Maksima Kuzimova, koji je preleteo u Ukrajinu helikopterom Mi-8 u avgustu 2023. godine, ali je poginuo u Španiji šest meseci kasnije.

Pored toga, krajem 2024. godine, neki ukrajinski mediji su izvestili da bi Zelenski mogao da ga smeni sa mesta šefa HUR-a zbog lošeg planiranja i gubitaka.

Rusi su navodno u nekoliko navrata pokušali da ga likvidiraju. Početkom aprila 2019. godine, na primer, njegov automobil ševrolet evanda je digao u vazduh Rus sa dokumentima na ime Aleksej Lomaka. Postavio je eksploziv koji je prerano detonirao. Napadač i diverzantska grupa osumnjičeni za taj pokušaj atentata su pritvoreni.

U jesen 2023. godine, ukrajinska vojna obaveštajna služba je izvestila da je Budovanova supruga, Marijana, otrovana, zajedno sa nekoliko oficira. Završila je u bolnici sa simptomima trovanja, ali je na vreme potražila pomoć i preživela. Portparol tajne službe, Andrij Jusov, potvrdio je da je Marijana otrovana teškim metalima i da će biti pod lekarskim nadzorom nekoliko nedelja nakon što napusti bolnicu.

- Testovi su otkrili elemente poput arsena i žive - rekao je bivši šef ukrajinske obaveštajne službe Valerij Kondratjuk za ukrajinsku televiziju NW. Nekoliko zaposlenih u tajnoj službi takođe je pokazalo simptome trovanja, ali u manjoj meri.

- Ne govorimo o telohraniteljima koji prate Budanovljevu suprugu, već o visokim zvaničnicima, šefovima određenih odeljenja koji su posebno odgovorni za operacije u Rusiji - rekao je Kondratjuk.

Portparol HUR-a Andrej Jusov kasnije je potvrdio da Ukrajina sumnja da je Rusija umešana u trovanje.

- Istraga će pokazati da li je to tačno, ali to je naša glavna hipoteza u ovom trenutku - rekao je on.

⚡️The wife of the head of the Ukrainian Main Intelligence Directorate, Kyrylo #Budanov, was poisoned, Kyiv Post citing own sources.



When asked to confirm reports that Marianna Budanova had been taken ill, a source in Ukraine’s Defense Intelligence (HUR) told Kyiv Post:… pic.twitter.com/hsppmMTh3F — KyivPost (@KyivPost) November 28, 2023

Marijana, psiholog po profesiji, rođena je u selu Stavišče u Kijevskoj oblasti, a u intervjuu za časopis Elle otkrila je da je upoznala svog supruga 2013. godine, uoči protesta protiv iznenadne objave tadašnje ukrajinske vlade da ne želi da potpiše planirani sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Međutim, godinu dana nakon izbora, Kličko ju je izabrao za svog savetnika, poveravajući joj portfolio za borbu protiv korupcije.

- Sve se promenilo 24. februara 2022. - rekla je u intervjuu za Elle o danu kada je počeo rat u Ukrajini.

- Uveče 23. februara, moj muž mi je rekao da će puna invazija početi u 5 ujutru. Spakovali smo se i otišli ​​​​na njegovo radno mesto – rekla je i prisetila se kako je posmatrala pripremu prvih grupa specijalaca koje su te večeri trebalo da krenu u Gostomel. Svi su čekali i jeli hamburgere iz Mekdonaldsa. Bili su spremni za borbu. Ni ona ni njen muž nisu razmišljali o skrivanju u inostranstvu. Nije želela da ostavi muža. Rekla je da je sa njima sve gotovo i da nema mirnog vremena, jer su nekoliko meseci nakon što su se sreli na Majdanu počeli da se odvijaju dramatični događaji, a zatim borbe na Krimu i Donbasu. Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

- Navikla sam da živim u stalnom stanju pripreme i iščekivanja. Stoga, za mene prvi dani invazije nisu bili šok. To je ono što je Karl fon Klauzevic nazvao maglom rata, kada se oseti čak i pre nego što počne - rekla je.

Od 2015. do 2017. godine bila je uključena u volonterske aktivnosti u vojnoj bolnici u Kijevu. Posetila je svog muža kada je ranjen po drugi put.

- Bilo je toliko ranjenika da nije bilo dovoljno ruku da se brinu o njima. Bukvalno smo sve uradili - dodala je.

Par je u intervjuima rekao da su se praktično uselili u kancelariju šefa obaveštajne službe 23. februara 2022.

- Moja draga je uvek sa mnom, živi sa mnom u kancelariji 24 sata dnevno - otkrio je Budanov u intervjuu za Radio Slobodna Evropa u avgustu 2023. U intervjuu za The War Zone iste godine, govorio je i o napadima na rusku teritoriju. Nikada, rekao je, nisu zvanično potvrdili napade na Moskvu.

- Mogu da podelim svoje mišljenje o ovim napadima. Svi gore navedeni faktori se jasno poklapaju sa napadima unutar Rusije. Pogotovo kada govorimo o očigledno smanjenoj potražnji za ruskim oružjem, jer kada ceo svet vidi da neki dronovi napadaju Moskvu, niko više ne želi da kupuje ruske sisteme protivvazdušne odbrane. A to je za njih veoma bolno. Postoji potpuno suprotna situacija u pogledu potražnje za sistemima naoružanja. Postoji veoma velika potražnja za ukrajinskim dronovima. Ne možemo ih sada prodati jer se svi koriste za ratovanje, ali nakon što se rat završi, ovo će dobiti puni značaj - rekao je.

Takođe se osvrnuo na psihološku ulogu napada duboko u Rusiji, uključujući i Moskvu.

- Sada rusko stanovništvo, a posebno velike ruske kompanije, zaista počinju da osećaju uticaj rata. Jer se pre toga rat za njih dešavao samo na televiziji. Da, imao je određeni finansijski uticaj na velike igrače, ali manje nije ni dotakao – naglasio je, dodajući da ovi napadi takođe podrivaju veru stanovništva u svemoćni ruski režim. Građani počinju da postavljaju logična pitanja poput – gde je naša protivvazdušna odbrana koja bi trebalo da nas zaštiti? HUR je objavio da je Kiril Budanov preživeo više od desetak pokušaja atentata.

- Naravno, preduzimaju se sve mere bezbednosti, ali to ne utiče na njegov rad. Mislim da bi Putin i njegova najbliža pratnja trebalo prvo da se plaše - naglasio je portparol Jusov. U intervjuu sa ukrajinskim novinarom Dmitrijem Komarovim, on je o pokušajima atentata rekao da su oni svojevrsno priznanje i da će samo pokazati da je on, kao šef ukrajinske obaveštajne službe, pravilno radio svoj posao.

- Od Budanova se očekuje da će, kao šef predsedničke administracije, kancelariju više usmeriti ka vojnim pitanjima nego njegovi prethodnici. Ali verovatno će učestvovati i kao diplomata u pregovorima - prenosi DW, podsećajući da je krajem novembra već učestvovao u pregovorima između predstavnika SAD i Rusije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Ovo je ogromna poruka Putinu, poručujući mu „spremni smo za vas i nećete pobediti“. Predsednik ima svog glavnog čoveka koji radi pored njega i stalno ga savetuje, i to je znak da će Zelenski strateški osmisliti Ukrajinu kako bi postigao najbolji mogući rezultat - javlja izvor Dejli miror nakon što je Zelenski poverio Budanovu novu važnu poziciju.

List ističe da je Budanov godinama nadmudrivao Putinove špijune svojim „kreativnim pristupom obaveštajnim operacijama“ protiv Rusije, poput lažiranja smrti proukrajinskog komandanta ruske milicije Denisa Kapustina, koga je Moskva planirala da likvidira. Takođe je poznato da je prevario moskovske špijune koji su mu dali pola miliona dolara kao nadoknadu za Kapustinovo lažno ubistvo. Možemo samo da zamislimo izraze njihovih lica kada su gledali snimak na kojem Budinov pozira pored živog i zdravog Kapustina.

- Čestitam vam, kako kažu, na povratku u život - rekao je Budanov Kapustinu. CNN je takođe izvestio da su Ukrajinci u Sudanu verovatno bili umešani u napad dronom na Snage za brzu podršku (RSF). To je milicija koja je podržavala Vagnera u Sudanu. Ukrinform / Sipa USA / Profimedia

- Bilo gde u svetu tražićemo i lovićemo ruske vojne kriminalce i pre ili kasnije ćemo ih pronaći - rekao je Budanov i dodao da ne može ni da potvrdi ni da demantuje ovu informaciju.

U aprilu 2023. godine, Okružni sud Lefortovo u Moskvi izdao je nalog za hapšenje Budanova u vezi sa ukrajinskim napadom na Krimski most 2022. godine. Rusija ga je optužila za stvaranje terorističke zajednice, ilegalnu nabavku oružja i eksplozivnih naprava.

- Zadovoljan sam. Ovo je dobar pokazatelj našeg rada i obećavam da ću raditi još bolje - glasio je njegov komentar.

Ono što ruska vlada smatra terorizmom, on je nazvao oslobođenjem. Američke obaveštajne službe sumnjale su da je umešan i u atentat na Darije Dugin, ćerke istaknutog ruskog političara i Putinovog ideologa Aleksandra Dugina. Foto: Profimedia

- Sve što ću komentarisati jeste da smo ubijali Ruse i da ćemo nastaviti da ubijamo Ruse bilo gde u svetu do potpune pobede Ukrajine - rekao je Budanov.

U decembru 2023. godine, Okružni sud u Moskvi izdao je nalog za njegovo hapšenje u odsustvu zbog počinjenja 104 teroristička čina između aprila 2022. i septembra 2023. godine. Moskva tvrdi da je organizovao i izvršio više od 100 napada dronovima na rusku teritoriju. Budanov je takođe bio član ukrajinske delegacije na pregovorima o okončanju ruske blokade Crnog mora i najmanje dva puta je posetio trupe na frontu u istočnoj Ukrajini. U intervjuu za Rojters prošlog juna, rekao je da veruje da Ukrajina može postići pobedu protiv Rusije samo vojnom silom. Takođe je opisao kako bi Ukrajina uzvratila udarac ako bi imala pravo oružje.

- Strategija je veoma jednostavna. Stabilizovati situaciju. Primiti potrebnu količinu opreme i pripremiti potrebnu količinu snaga i resursa za pokretanje kontraofanzive kako bi se povratila cela naša teritorija - rekao je..

Budanov je ogroman trn u oku ruskih obaveštajnih službi. Novinar Hauard Altman ga je pitao da li misli da u FSB-u imaju pikado sa njegovim likom.

- Ne znam, nisam bio tamo - odgovorio je sa širokim osmehom.

(Večernji list)

Putin potvrdio dogovor oko susreta

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o predstojećim trilateralnim pregovorima Moskve, Vašingtona i Kijeva o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su zakazani za sledeću nedelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- S obzirom na to da bi pregovori trebalo da budu održani u utorak, pozvao sam kolege koje će u njima učestvovati. Predlažem da ukratko razgovaramo o toj temi - rekao je Putin na početku sastanka.

Trilateralni pregovori delegacija Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država planirani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, a glavna tema biće bezbednosne garancije za strane u sukobu. Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata. Foto: Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia

Krajem oktobra u Oslu su održane konsultacije o ukrajinskom sukobu, u kojima su učestvovali Vladimir Zelenski, predsednik Finske Aleksandar Stub, premijer Norveške Jonas Gar Stere i specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof.

Ubrzo nakon toga, Vitkof je otputovao u Sankt Peterburg, gde je Putinu predstavio dokumente sa predlozima za rešavanje sukoba.

Ruski predsednik je tom prilikom obavestio američkog izaslanika o spremnosti Moskve da obnovi konsultacije u trilateralnom formatu.

(Sputnjik)