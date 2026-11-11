"Andrej Plenković je u Hrvatskom saboru ponovno grubo uvredio Hrvatsku vojsku i sve njene pripadnike. Rekao je da Hrvatska vojska 'u suštini nema pojma' o tome šta se događa u Ukrajini i da o tome 'više znaju Ministarstvo spoljnih poslova i Vlada?'.

U istom govoru je ukrajinsku vojsku hvalio kao 'najobučeniju, najprilagođeniju, najdinamičniju i najinteresantniju' vojsku u Evropi. Hrvatski premijer koji za saborskom govornicom ponižava vlastitu vojsku, a nekritički uzdiže tuđu, ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu se diktira i suflira iz Brisela.

Plenković očito i dalje žali što Hrvatska ne učestvuje u vojnim misijama podrške Ukrajini. Umesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.

 

 

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'Plenković nema pojma'

A ko 'u suštini nema pojma'? Pojma zapravo nema sam Plenković čija Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). To je civilno-vojna organizacija unutar zapovedne strukture NATO-a - naglašavam NATO-a, čija smo članica - osnovana radi sistemskog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primene u razvoju budućih odbrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.

Kao Vrhovni zapovednik OSRH, još pre osam meseci podržao sam odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Budući da vojnici nisu otišli, letos smo ponovo u više navrata, pisanim putem i usmeno, podsticali Ministarstvo obrane da pošalje vojnike u navedeni NATO centar u Poljskoj. Do danas niti jedan hrvatski vojnik nije tamo otišao. Plenković očito pojma nema zašto, a trebalo bi da ima pojma jer odluka o slanju vojnika zavisi isključivo od MORH-a.

Još važnije je pitanje ima li Plenković pojma o problemima u OSRH i materijalnom stanju Hrvatske vojske? O svemu tome pisao sam mu 12. oktobra 2026., pozvao ga da se preduzmu konkretne mere koje su nužne za redovno delovanje i spremnost Hrvatske vojske te mu predložio sazivanje sednice Veća za odbranu.

Foto: Stipe Majic/AFP/Profimedia

 

I šta je Plenković učinio? Ništa, osim što je ministar odbrane pozvao načelnika GS OSRH na 'raport' kako bi utvrdio, zamislite, ko je i zašto Vrhovnom zapovedniku dao, tačne, informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci! Umesto da je prihvatio moj poziv za sazivanje sednice Veća za odbranu, Plenković sa saborske govornice govori o nečemu o čemu 'u suštini nema pojma'.

Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno poverenje. A Plenkovića pozivam da prestane da vodi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj veri, uputio samo sa jednim ciljem: da Vlada i MORH počnu da rešavaju nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku", piše Zoran Milanović.

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