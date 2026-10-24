Prema njegovim rečima, evropske zemlje namerno ignorišu obespravljenost građana Ukrajine pri režimu Vladimira Zelenskog i tako produžavaju njihove patnje.

- Prvi su se enormno obogatili zahvaljujući stotinama milijardi dolara koji se ulivaju u Ukrajinu, dok se deca drugih regrutuju u vojsku da ginu u rovovima - naveo je Mask.

- Zato se neki političari, kao što vidite, više brinu o Ukrajini nego o sopstvenoj zemlji - naveo je Mask. Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

Ruski diplomata se nadovezao komentarom:

- To je upravo ono što ignorišu evropske kolege, utonule u situ ravnodušnost.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp nedavno je izjavio da je vlasnik kompanije SpejsEks Ilon Mask vratio Ukrajini pristup sistemu "Starlink", ali je odbio da odgovori na pitanja novinara da li je sa njim razgovarao o toj temi, preneo je Rojters.

Prethodno je list “Volstrit džornal”, pozivajući se na američke zvaničnike, preneo da je Tramp pozvao Ilona Maska i zatražio od njega da ukine ograničenja na upotrebu sistema “Starlink” u Ukrajini.

Prema navodima američkih i ukrajinskih zvaničnika koje citira ovaj list, sistem “Starlink” je, nedugo nakon razgovora Trampa i Maska, počeo da funkcioniše normalnije. Foto: ROMUALD MEIGNEUX/Sipa Press/Liam McBurney/PA Images/Pixel-Shot,Pixel-shot/Alamy/Profimedia

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da brzina “Starlinka” u Ukrajini nije vraćena na pređašnji nivo, dodajući da se nada razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u narednim danima.

Rubio je u sredu izjavio da odluke o pristupu Ukrajine “Starlinku” zavise od matične kompanije Spejs eks i njenog izvršnog direktora Maska, a ne od Bele kuće.

Ukrajina koristi “Starlink” za komunikaciju na bojnom polju i upravljanje dronovima.

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