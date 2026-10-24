"Pozabavićemo se Kubom na povratku iz Irana. Napravićemo kratko zaustavljanje", rekao je Tramp na predizbornom skupu na Floridi u petak, preneo je Rojters.

On je potom opisao scenario u kojem bi američki brodovi prolazili pored Kube, dok bi se jedan od njih zaustavio nedaleko od obale tog ostrva.

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

 

"Zapravo, ono što ćemo uraditi sa Kubom jeste da ćemo se vratiti iz Irana. Ti prelepi brodovi proći će pored Kube. Jedan od njih zaustavićemo na oko 50 metara od obale. Oni će podići ruke, a onda ćemo poslati Marka Rubija da dovrši dogovor", rekao je Tramp.

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