Bela kuća je saopštila da je prva dama SAD Melanija Tramp uspešno obezbedila prekid vatre između Rusije i Ukrajine "lokalizovan na grad Aljoški".
Rusija i Ukrajina su se dogovorile da privremeno obustave sva vojna dejstva u gradu kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor, dodala je Bela kuća.
Sporazum stupa na snagu 29. oktobra.
Grad u kome je život stao
Aljoški je grad na strani reke Dnjepar, nasuprot Hersonu - jedan kontroliše Rusija, drugi Ukrajina. Otkako su ga ruske snage zauzele 2022. godine, pretvoren je u ruševine i odsečen od sveta.
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Ipak, hiljade civila, uključujući i decu, i dalje je tamo. Navodi se da žive bez struje, tekuće vode i redovnog snabdevanja hranom. Meštani su za Skaj njuz potvrdili da mnogi kuvaju travu kako bi preživeli.
Rusija ne dozvoljava nezavisnim medijima ulazak u grad, ali specijalni izveštaj glavnog dopisnika Stjuarta Remzija otkrio je potresne detalje o životu unutar njega.
Ruska verzija istine i negiranje ukrajinske
S druge strane, Rusija negira te navode i tvrdi da je ukrajinska strana odgovorna za tešku situaciju u Aljoški, a čak su pozvali Melaniju Tramp da im pomogne u rešavanju problema.
- Glavni uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći. Sve što danas stigne do Aljoškog ljudi nose u rukama ili na biciklima, rizikujući svoje živote. Poslednji dobrovoljački konvoj u vozilima sa oznakom "LJudi" je, kako se navodi, uništen udarima ukrajinskih oružanih snaga. Da bi se spasili civili, ukrajinska blokada Aljoškog mora biti ukinuta. LJudi su i dalje odsečeni od hrane, vode i lekova. To uključuje starije osobe, žene i decu. U kontaktu smo sa američkom stranom i timom Melanije Tramp u vezi sa ovom teškom situacijom, koji je izrazio spremnost da pomogne gradu - izjavila je ranije ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.
Guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo je ranije izvestio da ukrajinske oružane snage daljinski miniraju pristupne puteve i napadaju transport dronovima u pokušaju da blokiraju snabdevanje hranom, gorivom i lekovima, kao i da ciljaju energetske i komunikacione objekte grada kako bi stvorile tešku humanitarnu situaciju.
(Nportal/Skaj njuz)