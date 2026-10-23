Bela kuća je saopštila da je prva dama SAD Melanija Tramp uspešno obezbedila prekid vatre između Rusije i Ukrajine "lokalizovan na grad Aljoški".

Rusija i Ukrajina su se dogovorile da privremeno obustave sva vojna dejstva u gradu kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor, dodala je Bela kuća. Foto: Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia

Sporazum stupa na snagu 29. oktobra.

Grad u kome je život stao

Aljoški je grad na strani reke Dnjepar, nasuprot Hersonu - jedan kontroliše Rusija, drugi Ukrajina. Otkako su ga ruske snage zauzele 2022. godine, pretvoren je u ruševine i odsečen od sveta.

Please watch and listen to this short and powerful video by @34obrmp the 34th Separate Marine Brigade. Hear the echoes of life that is no more. Yet, Oleshky is hardly a ghost town. It is inhabited. It is occupied. It is starving. Thousands of civilians need our help. https://t.co/wRZdTehkxT — Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) September 12, 2026

Ipak, hiljade civila, uključujući i decu, i dalje je tamo. Navodi se da žive bez struje, tekuće vode i redovnog snabdevanja hranom. Meštani su za Skaj njuz potvrdili da mnogi kuvaju travu kako bi preživeli. Foto: Gugl mape printskrin

Rusija ne dozvoljava nezavisnim medijima ulazak u grad, ali specijalni izveštaj glavnog dopisnika Stjuarta Remzija otkrio je potresne detalje o životu unutar njega.

Ruska verzija istine i negiranje ukrajinske

S druge strane, Rusija negira te navode i tvrdi da je ukrajinska strana odgovorna za tešku situaciju u Aljoški, a čak su pozvali Melaniju Tramp da im pomogne u rešavanju problema.

Occupied Oleshky is being slowly strangled. Local residents are exposing the lies behind russian propaganda about a Ukrainian strike on a convoy carrying food. Read this message from locals: “Even the hospital has run out of food. There is no fuel left anywhere for generators either. The local hospital will continue operating until the end of the week, after which it will be ‘temporarily closed.’ The reason is the complete lack of supplies and the inability to evacuate people. Local residents had been desperately waiting for the vehicles seen in the video since the beginning of August. They were not allowed through for an entire month, and as soon as the occupiers finally ‘approved’ them, the convoy was attacked along its route. The vehicles reached the ‘Twins’ area in Sahi. There, they spotted what appeared to be mines on the road. The occupiers had still not cleared the road beyond Oleshky. The drivers noticed them, turned the convoy around, and headed back toward the Radensk area. That was when drones attacked them. The video shows the vehicles being hit in the radiators, while the first vehicle was struck on the roof. Most likely, the occupiers wanted to seize the food and take it into the tree line. The drivers survived. They hid in the woods and eventually escaped on foot, abandoning the vehicles. The hospital in Oleshky was waiting for this convoy so that wounded people could be evacuated to Skadovsk. One of the vans was also supposed to transport the bodies of those killed for forensic examination and bring them out. Other remaining civilian vehicles carrying people were also planning to join the convoy and evacuate together. In the end, no one received the food they had been waiting for. No one was able to leave. Even the wounded could not be evacuated. The blockade of the city continues.” — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 5, 2026

- Glavni uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći. Sve što danas stigne do Aljoškog ljudi nose u rukama ili na biciklima, rizikujući svoje živote. Poslednji dobrovoljački konvoj u vozilima sa oznakom "LJudi" je, kako se navodi, uništen udarima ukrajinskih oružanih snaga. Da bi se spasili civili, ukrajinska blokada Aljoškog mora biti ukinuta. LJudi su i dalje odsečeni od hrane, vode i lekova. To uključuje starije osobe, žene i decu. U kontaktu smo sa američkom stranom i timom Melanije Tramp u vezi sa ovom teškom situacijom, koji je izrazio spremnost da pomogne gradu - izjavila je ranije ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Aaron Schwartz / UPI / Profimedia, Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

Guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo je ranije izvestio da ukrajinske oružane snage daljinski miniraju pristupne puteve i napadaju transport dronovima u pokušaju da blokiraju snabdevanje hranom, gorivom i lekovima, kao i da ciljaju energetske i komunikacione objekte grada kako bi stvorile tešku humanitarnu situaciju.

(Nportal/Skaj njuz)