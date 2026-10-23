Bela kuća je saopštila da je prva dama SAD Melanija Tramp uspešno obezbedila prekid vatre između Rusije i Ukrajine "lokalizovan na grad Aljoški".

Rusija i Ukrajina su se dogovorile da privremeno obustave sva vojna dejstva u gradu kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor, dodala je Bela kuća.

Foto: Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia

 

 

Sporazum stupa na snagu 29. oktobra.

Grad u kome je život stao

Aljoški je grad na strani reke Dnjepar, nasuprot Hersonu - jedan kontroliše Rusija, drugi Ukrajina. Otkako su ga ruske snage zauzele 2022. godine, pretvoren je u ruševine i odsečen od sveta.

Pročitajte još

Stvara se najmoćniji savez na svetu? Evropa najveći gubitnik

Stvara se najmoćniji savez na svetu? Evropa najveći gubitnik

13:58

Putin poslao poruku Melaniji: Zamolio Vitkofa da joj prenese

Putin poslao poruku Melaniji: Zamolio Vitkofa da joj prenese

09:25

Hitno naređenje: Napustite SAD ambasade - biće rata

Hitno naređenje: Napustite SAD ambasade - biće rata

22:59

UDARNO Zelenski: "Pristajem na to i - kraj rata"

UDARNO Zelenski: "Pristajem na to i - kraj rata"

15:19

Ipak, hiljade civila, uključujući i decu, i dalje je tamo. Navodi se da žive bez struje, tekuće vode i redovnog snabdevanja hranom. Meštani su za Skaj njuz potvrdili da mnogi kuvaju travu kako bi preživeli.

Foto: Gugl mape printskrin

 

 

Rusija ne dozvoljava nezavisnim medijima ulazak u grad, ali specijalni izveštaj glavnog dopisnika Stjuarta Remzija otkrio je potresne detalje o životu unutar njega.

Ruska verzija istine i negiranje ukrajinske

S druge strane, Rusija negira te navode i tvrdi da je ukrajinska strana odgovorna za tešku situaciju u Aljoški, a čak su pozvali Melaniju Tramp da im pomogne u rešavanju problema.

- Glavni uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći. Sve što danas stigne do Aljoškog ljudi nose u rukama ili na biciklima, rizikujući svoje živote. Poslednji dobrovoljački konvoj u vozilima sa oznakom "LJudi" je, kako se navodi, uništen udarima ukrajinskih oružanih snaga. Da bi se spasili civili, ukrajinska blokada Aljoškog mora biti ukinuta. LJudi su i dalje odsečeni od hrane, vode i lekova. To uključuje starije osobe, žene i decu. U kontaktu smo sa američkom stranom i timom Melanije Tramp u vezi sa ovom teškom situacijom, koji je izrazio spremnost da pomogne gradu - izjavila je ranije ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

Aaron Schwartz / UPI / Profimedia, Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

 

 

Guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo je ranije izvestio da ukrajinske oružane snage daljinski miniraju pristupne puteve i napadaju transport dronovima u pokušaju da blokiraju snabdevanje hranom, gorivom i lekovima, kao i da ciljaju energetske i komunikacione objekte grada kako bi stvorile tešku humanitarnu situaciju.

(Nportal/Skaj njuz)

HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)
Sport

HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
Sport

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!

#SAD vesti #Rusija vesti #rat u Ukrajini #Melanija Tramp #Ukrajina vesti #Amerika vesti #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini uživo #Rusija Ukrajina vesti #rat u ukrajini vesti #Bela kuća vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Melanija Tramp vesti #rat u Ukrajini 2026 #Aljoški #grad Aljoški #Oleški #grad Oleški
Komentari 0
ТРАМП УПРАВО САХРАЊУЈЕ УКРАЈИНУ: Наредио Маску да им укине приступ Старлинку - Последњи ексер у мртвачки сандук

TRAMP UPRAVO SAHRANJUJE UKRAJINU: Naredio Masku da im ukine pristup Starlinku - Poslednji ekser u mrtvački sanduk