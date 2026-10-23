Američki izaslanik Stiv Vitkof posetio je ruskog predsednika Vladimira Putina u Sankt Peterburgu. Razgovarali su o ratu u Ukrajini i potencijalnom nastavku mirovnih pregovora, a Putin je imao i poruku za Melaniju Tramp, suprugu čelnika SAD Donalda Trampa.

Kako navodi TASS, Putin je zamolio Vitkofa da prvoj dami prenese zahvalnost za njen doprinos u rešavanju humanitarnih pitanja povezanih sa Ukrajinom. Posebno je, kako je otkrio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, istakao njeno posredovanje u rešavanju situacije u Oleškiju, grad u Hersonskoj oblasti.

"Vladimir Putin zamolio je Stiva Vitkofa da prvoj dami SAD Melaniji Tramp prenese zahvalnost za njene napore na humanitarnom području. Posebno za ponovno spajanje dece sa njihovim porodicama, kao i za posredovanje u rešavanju teške situacije koja je nastala u ruskom gradu Oleškiju u Hersonskoj oblasti”, rekao je Ušakov. Gugl mape printskrin, ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Kristina Solovyova/Zuma Press/Profimedia

Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika, krajem septembra opisao je humanitarnu situaciju u Oleškiju kao kritičnu. Optužio je Ukrajinu da se zbog njenih napada u grad ne mogu dostaviti hrana i lekovi. Andrij Sibiha‎, ukrajinski ministar spoljnih poslova, nekoliko dana kasnije naveo je da su ljudi u okupiranom gradu gladni i navodno prisiljeni da preživljavaju jedući travu i korov. "U takvim uslovima zarobljena su i deca", dodao je pa krivicu prebacio na Rusiju koja je, kako kaže, nezakonitom okupacijom prouzrokovala tu katastrofu.

Melanija Tramp ranije je zbog porodica razdvojenih usred sukoba slala "Pismo mira" ruskom predsedniku Putinu, a Bela kuća ističe kako je ona omogućila ponovno spajanje više od 30 dece sa njihovim porodicama.

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"Nema ničeg snažnijeg od ponovnog spajanja majke i deteta posle dužeg vremenskog perioda. Moj predstavnik i ja usredsređeni smo na to da pomognemo u ponovnom spajanju osoba koje su razdvojene od svojih najmilijih zbog rata između Ukrajine i Rusije”, izjavila je u avgustu ove godine.

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