Reč je o razdaljini između ostrva Veliki i Mali Diomed koja se nalaze na Aljasci. Jedno pripada Rusiji, a jedno Americi.

Kroz Beringov prolaz u kojem se nalaze i ova Diomedova ostrva prolazi međunarodna datumska granica. Foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Prolaz se samo ponekad zaledi i to kada temperatura padne na ispod –70 stepeni Celzijusovih i onda se od Rusije do Amerike može stići i peške.

Ovo najuže mesto na zemlji između dva kontinenta nalazi se u sredini Beringovog moreuza između Aljaske i Sibira. Veliki Diomed je u vlasništvu Rusije i a Mali Diomede je u vlasništvu SAD.

Zanimljivo je da je Veliki Diomed 23 sata ispred Malog Diomeda zbog Međunarodne datumske granice koja prolazi između njih, i zbog toga ih ponekad nazivaju Ostrvo sutra i Ostrvo juče.

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